CIUDAD VICTORIA, (ASI).— El presidente municipal victorense Eduardo Gattas tomó el toro por los cuernos pero con prudencias, al anunciar que se emprenderán acciones contra agentes de tránsito que incurran en excesos, pero turnándolos al gobierno estatal por pertenecer a ese nivel.

Reconoció de plano el edil victorense que algunos uniformados practican inclusive la extorsión (piden “moches” a cambio de no aplicar multas por supuestas o reales infracciones) pero igual remitió estos casos al gobierno del Estado.

Los también llamados “tamarindos” por el anterior color de sus uniformes, son dados a aceptar sobornos a cambio de hacerse de la “vista gorda” cuando algún automovilista comete una infracción al reglamento vial.

Lo que no mencionó Gattas es que muchos de los señalamientos viales son obsoletos, al grado de que algunas láminas ya tienen borrados los avisos (especialmente Altos), seguramente porque cuesta dinero reponerlos.

Por el rumbo de Nuevo Laredo, se reporta que todo está listo para la celebración deportiva y familiar con el Juego de Aniversario por el 178 aniversario de la fundación de la ciudad, que se llevará a cabo este día en el parque La Junta con un encuentro.

En enfrentarán los Tecos de los Dos Laredos contra los Algodoneros de la Unión Laguna, a partir de las ocho de la noche.

Pero además del encuentro de béisbol, los asistentes disfrutarán de una verbena popular y un show de pirotecnia al concluir el partido.

Además de entregarán jerseys conmemorativos a los primeros dos mil asistentes que ingresen al estadio, además de vasos conmemorativos para el público presente.

En tanto que estudiantes de la Facultad de enfermería Tampico, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ganaron la medalla de bronce en la Final Iberoamericana de Infomatrix 2026, uno de los certámenes de ciencia, tecnología e innovación más importantes de América Latina.

La competencia fue organizada por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, en el Tecnológico de Monterrey, campus San Luis Potosí, reunión a 610 expositores y representantes de 250 instituciones educativas finalistas de Iberoamérica.