El clásico ballet regresó al máximo escenario cultural de México con una producción de la Compañía Nacional de Danza y música en vivo. La temporada agotó localidades y reafirma el vínculo del público con las grandes obras artísticas.

Después de una década fuera de los escenarios del Palacio de Bellas Artes, el mágico mundo de La Cenicienta volvió a iluminar la Sala Principal con una producción que reunió talento, música y danza para conquistar nuevamente al público mexicano.

La puesta en escena, impulsada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y presentada por la Compañía Nacional de Danza (CND), reunió a más de 70 artistas en escena, acompañados por la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo la dirección musical de Sylvain Gasançon.

La obra transportó a los espectadores al reconocido cuento de Charles Perrault, donde una joven enfrenta el maltrato de su familia, pero encuentra esperanza y transformación con la ayuda de su Hada Madrina.

El regreso de La Cenicienta destacó por la ejecución de la coreografía de Ben Stevenson, acompañada por la emblemática música del compositor Sergei Prokófiev.

Entre los momentos más esperados estuvieron el gran baile, el encuentro entre Cenicienta y el Príncipe Henry, así como la escena de la zapatilla de cristal, elementos que provocaron aplausos del público durante las funciones.

La calidad artística de los integrantes de la Compañía Nacional de Danza permitió recuperar la esencia de una de las historias más representativas del ballet clásico mundial.

La respuesta del público convirtió a esta producción en una de las presentaciones más destacadas del año para la danza nacional. Las seis funciones programadas registraron localidades agotadas, reflejando el interés por acercarse nuevamente a los grandes espectáculos culturales.

Familias, aficionados al ballet y nuevas generaciones encontraron en la obra una oportunidad para conocer una pieza que ha trascendido generaciones.

La temporada, programada del 21 de junio al 2 de julio de 2026, cuenta con distintos intérpretes en los papeles principales. El personaje de Cenicienta es representado por Ana Elisa Mena, Greta Elizondo, Elisa Ramos y Valeria Mariaud, mientras que el Príncipe Henry es interpretado por Alejandro Hidalgo, Alejandro Mendoza, Argenis Montalvo y Emanuel Talongo.

El regreso de La Cenicienta al Palacio de Bellas Artes confirma la vigencia del ballet como una expresión artística capaz de reunir a públicos de todas las edades.

La producción no sólo celebra una historia clásica, sino también el trabajo de artistas mexicanos que mantienen viva la tradición de la danza y fortalecen la presencia cultural del país.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas