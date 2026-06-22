Sin duda alguna Tamaulipas va por buen camino, el manejo de las finanzas es responsable, luego de que se ubicara con los indicadores más bajos en deuda per cápita de los estados de la frontera norte de Mexico.

Y es que, en comparación de los estados vecinos de Nuevo León, Coahuila, y Chihuahua; Tamaulipas ha logrado mantener sus finanzas con un manejo responsable, reportando una deuda per cápita de 4 mil 495 pesos por habitante, mucho menor al de que están reportando los otros estados de la frontera norte, según ha reportado el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

Según ha informado el Secretario de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, el matamorense Carlos Irán Ramírez González, los datos arrojados durante el primer trimestre del 2026 el estado ha mantenido un indicador bajo, mientras que Baja California Norte reporta 6 mil 062 pesos, Sonora con 10 mil 077 pesos, Coahuila con 10 mil 505 pesos, Chihuahua con 14 mil 118 pesos, siendo Nuevo León el estado que más alto índice está reportando con 17 mil 642 pesos por habitante.

Pero además Tamaulipas lidera también en la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE), ubicándose, en comparación con el tamaño de la economía del estado, en un 1.7 por ciento, o sea con el nivel más bajo en la frontera norte, en comparación con Baja California que registra un porcentaje de 2.0 por ciento, Sonora con un 2.9 por ciento, Coahuila con un 3.0 por ciento, Nuevo León con un 4.2 por ciento y Chihuahua con un 4.5 por ciento, con lo que no solo registra una deuda menor por habitante, sino que se mantiene con una de las menores presiones financieras en relación con su capacidad económica.

Sobre el tema de la deuda en participaciones federales, Tamaulipas se mantiene con un 39.5 por ciento; muy por debajo de Baja California que registra un 56.3 por ciento; Sonora se ubica con un 86.3; mientras que Coahuila reporta un 102.8 por ciento; Chihuahua con un 127.6 por ciento y Nuevo León con un 150.2 por ciento. Por lo que Tamaulipas se ubica como el estado del norte con menor parte de sus participaciones federales comprometidas en el pago de obligaciones financieras.

Esto es el reflejo de un manejo responsable y ordenado de las finanzas de Tamaulipas, permitiendo ubicarlo en esta posición, por encima de entidades que presumen ante los demás de mejores finanzas, pero que a final de cuentas en papel es todo lo contrario.

Las revisiones permanentes de las obligaciones públicas y el manejo responsable de la deuda, aunado a la visión del doctor Américo Villarreal, ha permitido ubicar a Tamaulipas en uno de los estados con menor deuda per cápita.

Los indicadores son claros, la condición financiera de Tamaulipas está más estable que nunca, sobresaliendo sobre las entidades del norte de Mexico, al poder cumplir con sus compromisos públicos sin ninguna necesidad de poner en riesgo a las finanzas estatales, lo que está siendo destacado por medios nacionales que reconocen a esta entidad como de las mas responsables.