La industria audiovisual de la Ciudad de México busca acelerar su crecimiento con un nuevo estímulo fiscal al ISR para atraer producciones nacionales e internacionales. El sector ya reporta miles de empleos temporales y cientos de millones de dólares en inversión.

La Ciudad de México busca consolidarse como uno de los principales polos audiovisuales de América Latina con una nueva estrategia que combina infraestructura, talento especializado e incentivos fiscales para atraer mayores inversiones al sector.

El impulso contempla un estímulo del 30% en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), una medida diseñada para fortalecer la producción audiovisual en México y generar condiciones más competitivas frente a otros mercados internacionales.

De acuerdo con datos de la industria capitalina, durante el último año las producciones audiovisuales generaron más de 110 mil empleos temporales y una inversión directa superior a los 500 millones de dólares, reflejando el peso económico de esta actividad.

La producción publicitaria se mantiene como uno de los principales motores de actividad audiovisual en la capital, al concentrar la mayor parte de los permisos otorgados para filmaciones.

A este segmento le siguen los proyectos de televisión y series, así como las producciones cinematográficas de ficción, que continúan formando parte del ecosistema creativo de la ciudad.

Especialistas del sector señalan que la recuperación posterior a la pandemia permitió un aumento importante en la contratación de personal y la llegada de nuevos proyectos entre 2021 y 2022.

La Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México destacó que la creación de reglas más claras ayudó a fortalecer la confianza de productoras nacionales y extranjeras.

El objetivo ahora es aprovechar el nuevo incentivo fiscal federal para competir por proyectos de mayor escala y posicionar a la capital mexicana como una sede atractiva para filmaciones internacionales.

Aunque algunos proyectos de ficción internacional han enfrentado ajustes por factores externos, como cambios en las condiciones del mercado estadounidense, la producción de campañas publicitarias de alto nivel ha mantenido dinamismo.

La estrategia contempla reforzar la capacitación técnica y profesionalización de trabajadores especializados en áreas operativas de producción audiovisual.

También se prevé impulsar acciones de promoción en mercados internacionales para mostrar las ventajas competitivas de México y atraer nuevas inversiones cinematográficas.

Con el respaldo de incentivos fiscales y el crecimiento de su infraestructura creativa, la capital busca ampliar su papel dentro de la industria audiovisual global.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas