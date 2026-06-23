La producción florícola mexiquense se mantiene como líder nacional y consolida su presencia en Estados Unidos y Canadá. Productores de la región de Tenancingo impulsan nuevas rutas comerciales con estándares de calidad internacional.

Entre colores, aromas y procesos especializados, la floricultura del Estado de México continúa creciendo como una de las actividades agrícolas con mayor presencia en mercados internacionales.

La región de Tenancingo se ha convertido en el principal corredor florícola del país, con una producción que abastece al mercado nacional y mantiene una cadena de exportación hacia Norteamérica, principalmente hacia Estados Unidos.

Municipios como Villa Guerrero, Tenancingo, Malinalco, Coatepec Harinas y otras localidades de la zona han construido una tradición productiva que combina conocimiento familiar, innovación y capacidad logística.

La producción de flores ornamentales en el Estado de México se ha desarrollado durante generaciones. Muchas familias productoras han mantenido esta actividad como un patrimonio económico y cultural que se transmite entre generaciones.

El sector destaca por especies como rosas, crisantemos, claveles, gerberas, azucenas, astromelias y girasoles, variedades que han permitido ampliar la oferta para distintos mercados.

Villa Guerrero representa uno de los puntos más importantes de esta industria, con un alto valor de producción y una participación clave dentro de la economía florícola estatal.

Los productores han fortalecido sus procesos para cumplir con los requisitos de compradores extranjeros, desde el manejo sanitario hasta el embalaje y conservación del producto.

La cadena de frío permite que las flores mantengan su calidad durante el traslado y lleguen al consumidor final con una mayor duración de vida en florero.

Las rutas de distribución conectan la producción mexiquense con puntos fronterizos y centros de venta en Estados Unidos, donde las flores mexicanas tienen presencia en ciudades de la costa oeste y este, además de algunos mercados en Canadá.

Empresarios y productores buscan ampliar la llegada de sus flores a nuevos destinos internacionales, aprovechando la calidad del producto mexicano y la demanda existente en otros países.

La región también trabaja para integrar a pequeños productores a los procesos de exportación, facilitando su acceso a mercados que anteriormente eran difíciles de alcanzar.

Aunque la floricultura mantiene una posición competitiva, el sector enfrenta desafíos relacionados con la disponibilidad de mano de obra capacitada.

Los productores señalan que la formación de trabajadores especializados es fundamental para conservar los estándares de calidad y garantizar el crecimiento de una actividad que se ha convertido en referente agrícola del país.

Con más de 30 años de experiencia exportadora, las flores mexiquenses buscan seguir abriendo caminos en el mercado global y consolidar a México como un importante proveedor ornamental en Norteamérica.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas