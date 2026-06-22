Cd. Victoria, Tamaulipas.- El jueves el INE decidirá -primera instancia- a qué organizaciones concede el registro como nuevos partidos políticos nacionales.

Le preguntamos a IA cuáles cree que podrían convertirse en partidos de los cinco que solicitaron. La respuesta es que cuatro.

Como somos más listos que las máquinas y su ley de probabilidades, no le auguramos futuro a ninguno. Les queda largo trecho por recorrer aun autorizados por el Instituto. Al final el TRIFE dirá la última palabra.

Hay mucha basura ¿para qué queremos más?.

Se aprovechan de la ganga para integrarse: Contar con 256 mil afiliados, es decir, un 0.26 por ciento del padrón nacional. Con razón tantos aventureros salteadores del presupuesto.

En lugar de preocuparnos como ciudadanos, da risa la actitud de los religiosos evangélicos que traen como juguetito nuevo el partido Construyendo Sociedades en Paz, iniciales del nombre de la Presidenta, que ella misma decidió demandar ante el INE por no estar de acuerdo en que utilicen sus iniciales.

Lambiscones hay muchos. Nos recuerda que en 2023 llegaron al IETAM varios oportunistas que se identificaron como Nancy Edith Salinas Loera, Geovanni Francesco Barrios Moreno y Dinora Jael Hernández Arreola, dispuestos a formar un partido al que llamarían Auténtico Movimiento Libre Organizado, las iniciales de AMLO.

El partido CSP es presuntamente el que tiene más altas posibilidades de “vivir”, al manifestar una afiliación de 336 mil ciudadanos, aunque tiene su pero: El árbitro documentó entrega de dádivas en una asamblea en Jalisco ¿quién dice que no entregó en otras regiones?.

Los hermanitos Flores ya traen sendos fracasos en sus partidos PES. No tienen buen futuro. ¿Representantes enTamaulipas? En otros tiempos los Pineda Morín, de muy triste memoria por estos lugares.

Un siguiente es México Tiene Vida, patrocinado por grupos conservadores de Monterrey. Reportó casi 296 mil afiliaciones que falta que la autoridad confirme si existen, que no son difuntitos y no militan en otros.

A menos que llegue un “golpe de suerte” de los Estados Unidos, las cofradías conservadoras no tienen futuro en México.

La autoridad deberá informar silos billetes que gastaronson de procedencia lícita y no apoyos de individuos y empresas extranjeras, y que los afiliados realmente existen.

Somos México está identificado también con la derecha panista y ex consejeros del INE. El jefe nacional es Lupe Acosta Naranjo, ex del PRD, conocido en Tamaulipas porque fue asesor del pasado gobierno panista.

Es el grupo más vulnerable en cuanto a margen de asambleas (205) distritales. Si el INE le tumba cinco, quedaría fuera.

El último es Que Siga la Democracia, gente que se identifica o simpatiza con Morena y la izquierda. Si le bajanocho asambleas, está frito.

Se ve cuando un partido nace con buena estrella. El ejemplo es Morena, que vino al mundo político en 2014 con más de medio millón de afiliados, cifra que hoy los aspirantes están muy lejos de alcanzar (336 mil el PAZ).

Ya veremos. Ya veremos. Si el INE y el TRIFE les da visto bueno, a partir del uno de julio tendremos nuevos partidos dispuestos a disfrutar de las mieles de las prerrogativas.

Lo malo: En la primera elección no podrán asociarse con nadie. En la elección del 2027 tendrían que nadar con sus propios guajes hasta alcanzar el 3 por ciento de los votos emitidos.

Si hoy México tiene seis ¿para qué queremos diez en 2027?. Más partidos no generan más democracia.

El máximo histórico se dio en 1994 cuando participaron: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Popular Socialista, de la Revolución Democrática, Frente Cardenista, Auténtico de la Revolución, Demócrata Mexicano, del Trabajo y Verde Ecologista. Algunos ya son “difuntitos”.

El Gobernador Américo Villarreal presidió los honores de los lunes en el Tecnológico de Victoria, donde inauguró el nuevo gimnasio del que había colocado la primera piedra. “Nací en esta capital y he sido testigo de la trascendencia de esta institución para nuestra ciudad y Tamaulipas”, dijo.

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