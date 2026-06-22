La campeona estadounidense recibió una invitación especial para competir en la modalidad individual del Grand Slam británico. A sus 44 años, Serena regresará a una cancha donde escribió parte de la historia del tenis mundial.

La historia de Serena Williams en el tenis tendrá un nuevo capítulo en Wimbledon, luego de que la organización del torneo confirmara que la ex número uno del mundo participará en la competencia individual mediante una invitación especial.

La estadounidense, considerada una de las mejores jugadoras de todos los tiempos, volverá a disputar un cuadro individual después de casi cuatro años de ausencia del circuito profesional, generando expectativa entre aficionados y especialistas.

La participación de Williams llega después de su reciente regreso a las canchas en la modalidad de dobles, donde volvió a competir tras un largo periodo alejada de los torneos profesionales.

Además del torneo individual, Serena también estará presente en dobles junto a su hermana mayor, Venus Williams, luego de recibir otra invitación para competir en la tradicional cita londinense.

El último encuentro individual de Serena ocurrió en el Abierto de Estados Unidos de 2022, donde cayó ante la australiana Ajla Tomljanovic en la tercera ronda. En aquel momento, la tenista señaló que no quería hablar de retiro, sino de una nueva etapa en su vida deportiva.

Serena Williams llega a Wimbledon con una trayectoria histórica: conquistó 23 títulos de Grand Slam en singles, incluyendo siete campeonatos en el torneo británico.

En dobles, junto a Venus, acumuló 14 trofeos de Grand Slam, seis de ellos obtenidos precisamente en Wimbledon, consolidando una de las duplas más exitosas del tenis mundial.

Su regreso representa una de las noticias más destacadas del torneo, no solo por su legado deportivo, sino por la posibilidad de volver a ver en acción a una figura que transformó la historia del tenis femenino.

Wimbledon arrancará el próximo 29 de junio, con Serena nuevamente como una de las grandes atracciones del campeonato.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas