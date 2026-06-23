La autoridad ambiental analiza una propuesta privada para rehabilitar un tramo de playa en Punta Nizuc con una inversión millonaria. Especialistas advierten que las intervenciones aisladas podrían generar efectos negativos en la dinámica costera.

La recuperación de una zona de playa en Punta Nizuc, Cancún, se encuentra bajo evaluación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), luego de que un proyecto privado propusiera intervenir un área de más de cinco mil metros cuadrados con obras de restauración costera.

La iniciativa contempla una inversión de 14 millones de pesos y busca recuperar superficie arenosa mediante trabajos que incluyen extracción de material marino y la instalación de infraestructura turística complementaria.

El proyecto, promovido por Banca Mifel, se encuentra en revisión ambiental mientras las autoridades analizan sus posibles beneficios y efectos sobre el ecosistema costero.

De acuerdo con la solicitud presentada, la intervención incluye el aporte de arena proveniente del fondo marino frente al sitio, además de la construcción de estructuras elevadas y espacios destinados al uso recreativo.

Entre las obras consideradas están andadores tipo palafito, secciones reforzadas con materiales especializados y plataformas para actividades de descanso y disfrute de visitantes.

Los responsables del proyecto aseguran que el material arenoso utilizado tendría características compatibles con la playa existente.

Aunque este tipo de proyectos busca recuperar zonas afectadas por la pérdida de arena, especialistas en dinámica costera han señalado que las acciones realizadas únicamente en segmentos pequeños pueden modificar el comportamiento natural del litoral.

Una de las principales preocupaciones es que las corrientes marinas y el movimiento del oleaje puedan redistribuir la arena colocada, generando desgaste en áreas cercanas que no forman parte de la intervención.

Expertos señalan que las soluciones temporales pueden requerir nuevos trabajos de mantenimiento si no se acompañan de estrategias integrales que contemplen amplios tramos de costa.

Las playas del Caribe mexicano enfrentan desafíos relacionados con erosión, incremento del nivel del mar, presencia de sargazo y cambios en los patrones naturales del ecosistema.

Especialistas consideran que las acciones de recuperación deben incluir medidas complementarias como conservación de dunas, protección de arrecifes y planificación a largo plazo para lograr resultados sostenibles.

La autoridad ambiental deberá determinar si el proyecto cumple con las condiciones necesarias para avanzar y si los beneficios turísticos justifican los posibles impactos ecológicos.

La decisión será clave dentro del debate sobre cómo recuperar las playas de Quintana Roo frente al desgaste natural y la creciente presión turística de la región.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas