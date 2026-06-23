Un incendio provocado por una explosión en una planta de gas de Ras Laffan dejó víctimas mortales y decenas de personas lesionadas. Autoridades cataríes descartaron un ataque y anunciaron una investigación para determinar las causas del accidente.

Una explosión registrada en una planta de gas en Catar dejó al menos 13 personas fallecidas y 66 heridas, en un incidente ocurrido mientras la instalación retomaba actividades después de permanecer fuera de operación durante varios meses.

El accidente ocurrió en la planta de Barzan, ubicada dentro del complejo industrial de Ras Laffan, una de las zonas energéticas más importantes del país. La instalación es operada por QatarEnergy y tiene un papel relevante en el suministro de gas para consumo doméstico.

El presidente de QatarEnergy y ministro de Estado de Energía, Saad al Kaabi, informó que el siniestro fue un accidente operativo y negó que se tratara de un sabotaje o una acción hostil.

De acuerdo con las autoridades, los equipos de emergencia lograron controlar rápidamente el fuego, mientras continúan las labores de búsqueda de personas desaparecidas en la zona.

La planta había permanecido detenida desde finales de 2025 debido a trabajos de mantenimiento considerados urgentes, y sus operaciones comenzaron a reanudarse apenas días antes del incidente.

QatarEnergy anunció el inicio de una investigación para identificar las causas exactas de la explosión y revisar las condiciones en las que se produjo el accidente durante la puesta en marcha de las instalaciones.

Ras Laffan es considerada el corazón energético de Catar y uno de los complejos industriales más importantes del sector del gas natural.

El enorme centro, ubicado al norte de Doha, concentra infraestructura clave para el procesamiento y exportación de gas natural licuado, convirtiéndolo en un punto estratégico dentro del mercado energético internacional.

El incidente ocurre en medio de un escenario de tensión en Medio Oriente, luego de un periodo de conflictos que también tuvo impacto en instalaciones energéticas de la región.

Catar había sido escenario de ataques durante el conflicto debido a su relevancia estratégica y a la presencia de infraestructura militar internacional en su territorio.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades cataríes mantienen la prioridad en la atención de los heridos, la localización de desaparecidos y la evaluación de daños en la planta.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas