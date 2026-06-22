1.- El gimnasio – auditorio del Instituto Tecnológico de México, campus Ciudad Victoria, es uno más de los compromisos cumplidos por el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, en el que se invirtieron 84 millones de pesos.

La obra del gimnasio, que lleva el nombre AMÉRICO VILLARREAL GUERRA, fue entregada por el mandatario estatal, en el marco de la ceremonia cívica de Honores, donde atestiguó la graduación de 213 estudiantes de este Instituto.

Mérito aparte se llevó el titular de la Secretaría de Obras Públicas PEDRO CEPEDA ANAYA, quien además de ser padrino de la generación 94 del Tec Victoria, anotó en su bitácora la construcción del gimnasio, que también tendrá uso como auditorio o complejo deportivo.

Y es que la obra entregada por AMÉRICO VILLARREAL no es cualquiera, si se toma en cuenta que el gimnasio incluye graderías laterales, vestidores, sanitarios, sala de trofeos, vestíbulo, cafetería, escenario con camerinos, área de palcos, aire acondicionado, extractores y ventiladores.

Aparte de ello, cuenta con cancha de basquetbol, duela de madera de maple con especificaciones y requerimientos profesionales, canastas de basquetbol portátiles, butacas en área de palcos, aire acondicionado, puertas y rampa de emergencia, señalización y sistema contra incendios, así como banquetas perimetrales.

La construcción del gimnasio se pidió al gobernador VILLARREAL ANAYA, quien giró instrucciones al titular de Obras Públicas PEDRO CEPEDA para determinar costos, elaborar proyecto ejecutivo y hacer realidad esta importante obra que fomenta la sana convivencia estudiantil, la práctica del deporte y la formación integral de las y los estudiantes que cursan una carrera.

2.- Por cierto, el dirigente del Revolucionario Institucional BRUNO DÍAZ LARA le sigue jugando el dedo en la boca a los escasos militantes y simpatizantes y engañando a los viejos cuadros, de que el Partido recuperará espacios en el 2027, cuando la realidad será otra.

BRUNO se placeó en la zona norte, concretamente en Nuevo Laredo donde engatusó a FERNANDO RODRÍGUEZ y MARCELA VALDEZ, como presidente y secretaria general, a los que les pidió empezar a trabajar para el 2027, pero con recursos propios, porque el PRI no tiene presupuesto.

Por ahí anduvieron los priistas de todos los tiempos, entre estos ARNULFO TEJADA LARA, el buen amigo RAMIRO RAMOS SALINAS, SAÚL GUTIERREZ, BENJAMÍN GARCÍA y otros que se niegan a reconocer que hoy, los tiempos de política, son otros. EN FIN. [email protected]