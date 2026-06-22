Con voz fuerte, con rostro furioso y tono de voz amenazante, guardias de seguridad del Tecnológico de Victoria impidieron a las 8 de la mañana la colocación de dos mantas de protesta de estudiantes del plantel que reclaman resultados de la auditoría ordenada por la Dirección Nacional de Educación Tecnológica a los manejos financieros, y académicos de la directora del referido Tec Victoria.

Uno de los argumentos de los guardias del Tec es que iba a llegar el gobernador de Tamaulipas.

Personal de la Guardia del gobernador no participó en el retiro de las mantas, manteniéndose solamente atentos a la discusión de los guardias del Tec y los alumnos del plantel.

Vale anotar que el alumno Diego Pacheco Santiago, quien en abril lideró la huelga en el Tec Victoria denunciando abusos y falta de trabajo de la directora, este Lunes 22 no estuvo presente en la frustrada colocación de mantas reclamando información a las autoridades de la DNET.

A las 9 de la mañana el gobernador Américo Villarreal Anaya, ingresó al plantel e inauguró el Gimnasio-auditorio “Ing. Américo Villarreal Guerra” del Tecnológico de Cd. Victoria, magna obra de 2 mil 650 metros cuadrados de construcción, donde se invirtieron más de 84 millones de pesos, obra que se estrenó con la ceremonia de graduación de 213 estudiantes del plantel, a quienes el gobernador Américo exhortó a sumarse al desarrollo e impulso que vive Tamaulipas.

En su discurso el Dr. Américo Villarreal dijo que “en Tamaulipas , amigas y amigos , estamos determinados a entrarle de lleno al salto tecnológico, pero siempre preservando su carácter ético y moral, su dimensión humana.

Al evento concurrió el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, quien ocupa esa responsabilidad desde abril de 2025. NUEVO PREMIO INTERNACIONAL A RADIO UAT

La Radio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, recibirá en agosto próximo galardón por calidad radiodifusora en evento que tendrá verificativo en el marco de noveno aniversario del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano (NCC) a celebrarse en Pachuca, Hidalgo.

El premio celebra la destacada participación, constancia y sólido compromiso de Radio UAT , lo que reafirma de modo directo el impulso del rector Dámaso Leonardo Anaya Alvarado a la divulgación del quehacer científico, académico y cultural de la Universidad Autónoma de Tamaulipas , así como el esfuerzo y la calidad del equipo humano de la radiodifusora a lo largo del año.

EN BUSCA DE CALIDAD SUPERVISAN SECTOR SALUD

Decidido a evaluar e identificar riesgos en las unidades médicas de Tamaulipas, el Comando Estatal Interinstitucional del Sector Salud (CEISS), realizó vistas de supervisión en esta localidad.

Bajo la instrucción de la secretaria de Salud, Dra. Adriana Marcela Hernández Campos, el director General de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza, Carlos González Castro, dirigió los recorridos de revisión en donde se evaluaron los componentes estratégicos establecidos, incorporando además los rubros de trasplantes y trabajo social.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya, nos ha indicado reforzar los trabajos de supervisión y acompañamiento en todas las unidades hospitalarias de la entidad, las cuales se llevan a cabo de manera interinstitucional, para consolidar la suma de esfuerzos de todo el Sector, impulsando siempre la mejora continua del sistema de salud de Tamaulipas”, destacó González Castro.

González Castro asegura que el objetivo es garantizar una atención más oportuna, segura y de calidad para las y los tamaulipecos, identificando riesgos sanitarios para establecer estrategias de atención mediante la colaboración de todas las instituciones.

El CEISS, es una iniciativa enfocada a coordinar el trabajo entre las instituciones del Sector Salud para mejorar la atención médica y la respuesta ante riesgos sanitarios. NOS VEMOS.

[email protected]