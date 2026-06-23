La selección argentina avanzó a la fase de eliminación directa del Mundial 2026 tras vencer a Austria y mantener paso perfecto en la fase de grupos. Lionel Messi volvió a ser protagonista al establecer una nueva marca histórica en Copas del Mundo.

La selección de Argentina continúa escribiendo una nueva página en su historia mundialista. La vigente campeona del mundo consiguió su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 luego de imponerse 2-0 ante Austria, en un encuentro disputado en Dallas, Texas, donde Lionel Messi volvió a convertirse en el centro de los reflectores.

El triunfo permitió que la escuadra dirigida por Lionel Scaloni alcanzara seis puntos dentro del Grupo J, resultado que no sólo le otorgó el boleto a la siguiente ronda, sino que también aseguró que finalizará como líder de su sector.

Con la clasificación en sus manos, la “Albiceleste” espera conocer a su próximo rival en la fase de eliminación directa, el cual saldrá del segundo puesto del Grupo H, donde compiten selecciones como España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

La figura argentina volvió a demostrar por qué es considerado uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos. Con su actuación frente a Austria, Lionel Messi alcanzó una cifra histórica al convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

El capitán argentino llegó a 18 goles en Copas del Mundo, superando la marca que mantenía el alemán Miroslav Klose con 16 anotaciones en este tipo de torneos.

Además, el delantero del Inter Miami se mantiene como líder de goleo del Mundial 2026, con cinco tantos en la competencia. En la primera jornada había conseguido tres anotaciones ante Argelia y posteriormente sumó dos más frente al conjunto austriaco.

A pocos días de cumplir 39 años, Messi continúa ampliando su legado internacional y suma nuevos registros a una carrera marcada por títulos, récords y momentos históricos con la selección argentina.

El equipo sudamericano todavía tiene un compromiso pendiente dentro de la primera etapa del torneo. Argentina enfrentará a Jordania el próximo sábado 27 de junio en Dallas, en el duelo que cerrará su participación dentro de la fase de grupos.

Con el boleto asegurado y el liderato confirmado, el conjunto argentino buscará mantener su ritmo competitivo antes de iniciar el camino rumbo a una nueva conquista mundialista.

La campeona defensora llega a la siguiente fase con confianza, pero también con la presión de una afición que espera verla nuevamente competir por el máximo título del futbol internacional.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas