Escritoras y escritores mexicanos, así como extranjeros con residencia legal en México, podrán participar en el certamen de dramaturgia dirigido a niñas, niños y jóvenes. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 27 de julio de 2026.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México abrió la convocatoria para participar en el Premio Bellas Artes de Obra de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes Perla Szuchmacher 2026, uno de los reconocimientos más importantes para la creación dramatúrgica enfocada en públicos infantiles y juveniles.

El certamen busca fortalecer la escritura teatral y dar visibilidad a nuevas propuestas creadas para niñas y niños de entre 6 y 12 años, así como para jóvenes de 12 a 18 años.

La convocatoria es impulsada por la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura, en colaboración con el Municipio de Torreón, el Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón y el Patronato del Teatro Isauro Martínez.

Podrán registrarse personas escritoras mayores de 18 años, mexicanas o extranjeras que cuenten con residencia permanente legal en México de al menos cinco años.

Las propuestas deberán ser obras inéditas, no representadas previamente y escritas en español, en alguna lengua incluida en el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales o en Lengua de Señas Mexicana.

Los trabajos podrán abordar cualquier temática y utilizar distintos formatos teatrales, desde montajes con actores hasta propuestas con títeres, guiñoles, marionetas u otras modalidades escénicas.

Las obras deberán tener una duración aproximada mínima de 45 minutos y enviarse en formato PDF bajo seudónimo para garantizar un proceso de evaluación imparcial.

La persona seleccionada por el jurado recibirá un diploma y un estímulo económico de 200 mil pesos mexicanos. El premio será único e indivisible.

El jurado estará integrado por tres especialistas en dramaturgia infantil y juvenil con trayectoria reconocida, quienes emitirán su decisión durante septiembre de 2026. El fallo será definitivo.

La ceremonia de premiación será organizada por el Patronato del Teatro Isauro Martínez, institución que también contempla apoyo para traslado nacional y estancia de la persona ganadora, sujeto a disponibilidad presupuestal.

Las personas interesadas podrán ingresar sus propuestas a través de la Plataforma de los Premios Bellas Artes de Literatura. El registro estará disponible hasta el lunes 27 de julio de 2026 a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Un premio con historia en la cultura mexicana

Creado en 1981, este reconocimiento se ha consolidado como un espacio clave para promover la dramaturgia dirigida a las nuevas generaciones.

Desde 2018 lleva el nombre de Perla Szuchmacher y amplió su alcance para incluir obras en lenguas indígenas nacionales y en Lengua de Señas Mexicana, fortaleciendo su compromiso con la diversidad cultural y la inclusión artística.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas