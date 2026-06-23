El defensor austríaco Stefan Posch llamó la atención durante el duelo ante Argentina por portar una máscara especial en el rostro. El jugador recibió autorización médica para competir tras sufrir una lesión en la mandíbula.

La imagen de Stefan Posch con una máscara protectora durante el partido entre Austria y Argentina generó dudas entre los aficionados del Mundial 2026. El defensa apareció en la cancha con una protección especial que cubría parte de su rostro, pero detrás de ese elemento había una razón médica.

El futbolista austríaco sufrió un fuerte golpe en el encuentro de debut de su selección frente a Jordania, situación que derivó en una fractura de mandíbula y puso en duda su participación en uno de los partidos más importantes de la fase de grupos.

La lesión encendió las alertas dentro del cuerpo técnico de Austria, debido a que Posch es considerado una pieza importante en la zona defensiva del equipo y su ausencia habría representado una baja sensible.

Después de ser evaluado por especialistas y completar parte de su proceso de recuperación, el defensor recibió autorización para volver a competir, aunque con una condición: utilizar una protección diseñada especialmente para su caso.

La máscara fue fabricada para reducir el impacto de posibles golpes en la zona afectada y permitirle jugar con mayor seguridad sin limitar sus movimientos durante el partido.

Este tipo de protecciones son utilizadas por futbolistas que regresan a la actividad después de lesiones faciales, ya que ayudan a disminuir riesgos mientras el hueso continúa su recuperación.

Con la protección colocada, Stefan Posch pudo estar disponible para el duelo ante la selección argentina, donde Austria buscaba mantener sus posibilidades dentro del Grupo J.

La presencia del defensa representó una muestra de la importancia del encuentro para el conjunto europeo, que decidió contar con uno de sus elementos clave pese al reciente problema físico.

Aunque la máscara se convirtió en una de las imágenes más comentadas del partido, su objetivo principal fue permitir que el jugador continuara compitiendo al máximo nivel mientras protege una zona todavía vulnerable.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas