En su calidad de invitado de honor a la Asamblea de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Doctor Américo Villarreal Anaya, pidió a los representantes de la comunidad universitaria reunidos en ocasión del Segundo Informe del Rector, médico Dámaso Anaya Alvarado, que continúen en el rumbo de la transformación institucional y reconoció a docentes, estudiantes y directivos su determinación de hacer de la UAT una Universidad con sentido humanista, vocación científica y comprometida con el futuro de Tamaulipas.

También ratificó su voluntad hacia la estrecha colaboración entre su administración y la UAT, porque impulsa acciones que impactan de manera positiva en las regiones para el desarrollo industrial y energético, la sustentabilidad y la cohesión social, elementos que alcanzaron reconocimiento nacional, porque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que las aportaciones de la Universidad son fundamentales para la transformación de Tamaulipas.

Villarreal Anaya, mostró sentirse muy cómodo, en un ambiente como el creado durante el rectorado del médico Anaya Alvarado, por eso ponderó los buenos resultados contenidos en el Segundo Informe de la administración, entre ellos el aumento en la cobertura y el establecimiento de nuevas carreras con orientación a las dinámicas actuales en la producción y el desarrollo.

La presencia del Gobernador en la UAT, es el mejor indicador de la confianza que existe en esta nueva etapa que vive, la de la transformación institucional, mediante la cual la Institución ha logrado recuperar su misión en los ejes fundamentales que son la eficacia académica y ha delineado un perfil humanista que le da un alto valor social, pero, además, garantizar el derecho de alumnas y alumnos a la formación integral.

Destacó ese hecho de que, la Universidad ha trascendido los límites del estado, porque convierte al estado, por su participación en proyectos estratégicos con innovación, alianzas para la industria, en la tecnología y el desarrollo social, por ello la visión con la que trabaja el Rector Anaya Alvarado apunta a regenerar y enriquecer la vida universitaria, desde el momento que ya la ha colocado entre las mejores del país.

Satisfecho por los resultados entregados en el Segundo Informe Rectoral a la Asamblea Universitaria, el titular de Poder Ejecutivo, se mostró también contento con la gran comunidad universitaria de la familia UAT.

La Universidad vive mejores momentos bajo el esquema de conducción ética y fiel al compromiso de entregar buenas cuentas, porque el destino de los recursos es la educación de sus más de 42 mil alumnos que tienen matriculados, a quienes se dota de mejor infraestructura física, de tecnología y, de primer orden, que quienes, de la misma forma que se ha establecido un liderazgo sólido desde la Rectoría, lo haya también en cada Unidad Académica multidisciplinaria, porque es allí donde se dan los resultados.

El Rector por su lado, hizo ver que el Informe es un ejercicio de rendición de cuentas señala el compromiso de transformación, de mayor fortaleza institucional y alcance social para el desarrollo.

En el esquema de coordinación y colaboración, destacó la existente con instituciones como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia que preside la Doctora María de Villarreal, quien, también estuvo presente en el Segundo Informe, así cómo, la presidenta de Familia UAT, licenciada Isolda Rendón de Anaya.

Con la representación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, lo hizo la Doctora Olga Hernández Limón, de ahí que, cuando se refiriera a la colaboración hizo hincapié en que, la convergencia entre universidad, gobierno e instituciones se llega al nivel de fortalecer la educación superior.

Anaya Alvarado recibió el respaldo de la Asamblea Universitaria y de los representantes del Patronato Universitario, para que continue con su ardua labor al frente de la Institución de educación superior que vive sus mejores números estadísticos en la academia, investigación, mejoramiento de la infraestructura, respaldo de los padres de familia, muchos de los cuales agradecen el apoyo otorgado a sus hijos para la movilidad estudiantil, porque eso los transforma y les da mejores herramientas para su desempeño escolar y profesional, sin dejar de mencionar la cohesión existente en todas las Escuelas y Facultades, entre alumnos, docentes, directivos y trabajadores de la UAT.

Por cierto, ya que de la Universidad se trata, la semana que viene la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, lleva a cabo el Congreso Internacional de Trabajo Social y la Reunión Nacional de la Asociación de Instituciones de Trabajo Social.

Las dos actividades que organiza la Doctora Blanca Guadalupe Cid de León Bujanos con su equipo de trabajo y el respaldo de la Universidad, van por buen cambio, las inscripciones a los Talleres programados para el evento, tienen la inscripción máxima y la asistencia tanto de docentes, alumnos y personas que vienen de otras entidades del país y del extranjero, acudirán a las conferencias, conversatorios y a escuchar ponencias relacionadas con el tema del trabajo social, cuya implicación con la población es significativo.

El Congreso comienza el día siete de mayo y será inaugurado por el Gobernador del Estado, doctor Américo Villarreal Anaya y el Rector, médico Dámaso Anaya Alvarado.