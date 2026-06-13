Adolescentes del Centro Regional de Güémez disfrutaron la transmisión del partido inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026 como parte de un programa orientado a fortalecer la convivencia y los procesos de reinserción social.

Güémez, Tamaulipas.- El inicio de la Copa Mundial FIFA 2026 también se vivió al interior del Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes de Güémez, donde jóvenes en proceso de reinserción participaron en una jornada recreativa diseñada para fomentar la convivencia y el sentido de integración social.

La actividad fue organizada por personal de la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes en el Estado (DEMA), que aprovechó la expectativa generada por el máximo torneo internacional de futbol para acercar a los internos a uno de los acontecimientos deportivos más importantes del planeta.

Como parte de la jornada, los adolescentes siguieron en vivo las incidencias del partido inaugural del Mundial 2026, compartiendo la experiencia en un ambiente de respeto y compañerismo. Además, se desarrollaron dinámicas y trivias relacionadas con el futbol, promoviendo la participación activa y el trabajo en equipo entre los asistentes.

Durante el encuentro recreativo también se ofrecieron alimentos y bebidas, lo que contribuyó a generar un espacio de convivencia entre los jóvenes y el personal encargado de su atención y seguimiento.

Autoridades del sistema de justicia para adolescentes han impulsado este tipo de actividades como parte de las estrategias de reinserción social, al considerar que el acceso a eventos culturales y deportivos de relevancia internacional fortalece habilidades de convivencia, respeto a las normas e interacción positiva.

La celebración del arranque del Mundial dentro del centro representa una oportunidad para que los adolescentes mantengan vínculos con acontecimientos de interés global, favoreciendo su inclusión social y el desarrollo de experiencias que contribuyan a su proceso de formación y reintegración.