Una camioneta fue proyectada contra un tráiler nodriza tras un fuerte impacto; los heridos pertenecen a una familia que viajaba por la vía federal

Altamira, Tamaulipas.- Al menos cinco personas lesionadas y cuantiosos daños materiales fue el saldo preliminar de un aparatoso accidente registrado la tarde de este sábado sobre la carretera federal Tampico-Mante, a la altura del ejido Río Tamiahua, conocido como el “Kilómetro 40”, en el municipio de Altamira.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando una camioneta impactó a otra unidad, provocando que esta última fuera proyectada contra un tráiler nodriza de doble remolque. Tras el choque, la camioneta terminó atravesada sobre el camellón central, justo en el punto donde inicia una barrera metálica de contención.

La fuerza del impacto movilizó a corporaciones de emergencia, quienes acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los ocupantes de la unidad afectada. Trascendió que los lesionados forman parte de una familia que viajaba en la segunda camioneta involucrada.

Paramédicos valoraron a los heridos y realizaron las maniobras necesarias para su atención, mientras que personal de auxilio trabajó en la zona para prevenir nuevos incidentes debido a la presencia de vehículos dañados sobre la carretera.

Al tratarse de una vía federal, elementos de la Guardia Nacional División Caminos acudieron para tomar conocimiento de los hechos, coordinar las labores de vialidad e iniciar las investigaciones que permitan determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

El percance generó afectaciones momentáneas a la circulación en ambos sentidos, mientras se realizaban las labores de atención y retiro de las unidades involucradas.

Reportero | Bernardo DlaRosa Cast

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