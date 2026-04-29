En las aulas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se encuentra la mitad de los estudiantes de licenciatura en el Estado, 42 mil aspirantes a profesionistas para ser precisos, esa es la importancia de la UAT y ahí estriba el principio del reconocimiento que hizo el gobernador Américo Villarreal al rector Damaso Anaya que rindió su segundo informe de labores.

Lo cierto es que nunca como hoy la UAT tiene cosas que presumir; Uno y la principal, tiene todas sus carreras acreditas en calidad; dos, después hay que que ocupa el lugar 38 entre más de 200 instituciones de educación superior evaluadas en México por instituciones serias a nivel mundial; tres, pero igual de valioso, fue el reconocimiento de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que en una mañanera habló de la participación de la UAT en el desarrollo de las políticas energéticas del país, el compromiso social con la investigación, una de ellas que concluyó en la fabricación de tortillas a base de sorgo que le dan un plus al precio de este grano, mitigan los problemas de sobre producción y nutren más a los tamaulipecos, aquí se vale resaltar, hay que decirlo, lo de la mandataria es un hecho que nunca antes se había visto o escuchado de parte de un presidente de la República para nuestra máxima casa de estudios, es más, ni siquiera de un funcionario de alto nivel federal y le podría jurar que hasta los funcionarios estatales, del sexenio anterior para atrás, sentían pena por ella, no tenían a sus hijos en sus aulas, por decirle algo.

Por estas razones es que no sonó hueco el discurso que le ofreció el gobernador a nuestra universidad, hablo de que se ha transformado, tiene políticas humanistas, educación integral y que ha hecho de la investigación el sustento del desarrollo del Estado y de parte de México.

“La universidad genera soluciones en su papel social, a su vinculación tanto con la federación, los municipios, los sectores productivos y las propias comunidades, debemos mucho de nuestro desarrollo ya que su participación en los proyectos estratégicos con innovación, alianzas fundamentales en el desarrollo industrial, tecnológico y el desarrollo social, dan esos resultados”.

Por supuesto, Américo dio muestras de estar atento a lo que pasa con nuestra máxima casa de estudios.

“La participación de nuestra universidad ha trascendido los límites del estado, con reconocimiento por parte de la presidenta de México, para convertir a nuestro país en una potencia científica global”.

Exhortó a los universitarios a persistir en esa visión para regenerar y enriquecer la vida de la UAT, su contribución a la transformación de Tamaulipas, y que hoy la han colocado entre las mejores del país”, mencionó quien manda en Tamaulipas.

Incluso la mera presencia del mandatario estatal en el informe, y el recibir el mismo de manera formal, hablan de un reconocimiento a la comunidad universitaria, que respalda los resultados del rector Dámaso Anaya, y fortalece la confianza en la institución, en la misma que ahora alberga a 42 mil estudiantes que aspiran a engrandecer a Tamaulipas, a México.

El rector, por su parte, agradeció las palabras del mandatario, en su informe dio cuenta de una universidad que crece cinco veces más que hace dos años, también de la certificación de sus programas que alcanzaron el 100 por ciento, con más de 200 proyectos de investigación activos.

Habló de su profesorado, de su cobertura, de más de 180 programas académicos, de una transformación que la ha llevado a modernizar aulas, laboratorios, espacios culturales y deportivos, de más de 230 millones de pesos de inversión para infraestructura educativa.

Pero no solo ello, puso a los estudiantes en el centro de sus prioridades, más de 20 mil recibieron becas, más de 5 mil recibieron apoyos por sus condiciones de vulnerabilidad, vaya pues, aquí si vale eso de primero los pobres, o que nadie se quedará atrás por falta de recursos.

“Se fortaleció la vinculación con los tres órdenes de gobierno, mediante proyectos estratégicos de alto impacto, como Puerto Seco en Ciudad Victoria y Puerto del Norte en Matamoros, en ello, el respaldo del gobernador Américo Villarreal ha sido fundamental para fortalecer el modelo educativo humanista de la institución”, dijo el rector.

De todo, hay una sola idea que nos debe quedar clara, la UAT ya no es la misma de hace dos años, ha evolucionado para bien y eso solo significan más oportunidades para nuestros muchachos, la posibilidad real de crecimiento y desarrollo para Tamaulipas, de que por fin se pueda comparar nuestra máxima casa de estudios con las mejores universidades de México…

Aquí le dejo la información oficial:

LA UAT SE CONSOLIDA COMO PILAR ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE TAMAULIPAS: AMÉRICO VILLARREAL… El gobernador Américo Villarreal Anaya destacó la evolución de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) hacia la excelencia, reconociendo que la administración rectoral ha logrado una transformación histórica al consolidar la calidad académica y la vinculación social, recuperando la misión sustantiva de la institución en beneficio de Tamaulipas.

Al asistir como invitado de honor al Segundo Informe del rector Dámaso Anaya Alvarado, el mandatario estatal subrayó que la UAT es estratégica para el desarrollo del estado, y que la visión impulsada, desde su Plan de Desarrollo Institucional, ha permitido fortalecer la misión universitaria en rubros como cobertura, calidad educativa, investigación, vinculación y responsabilidad social, reflejados —dijo— en este informe de logros y resultados.

En ese sentido, resaltó los avances en ampliación de la matrícula, diversificación de la oferta académica, fortalecimiento de la investigación y crecimiento de la vinculación con sectores productivos y gubernamentales, reconociendo a la UAT como aliada en proyectos estratégicos para Tamaulipas y como referente nacional por sus aportaciones científicas y de innovación.

Asimismo, destacó la estrecha colaboración entre el Gobierno del Estado y la UAT, señalando que esta relación ha permitido impulsar iniciativas de impacto regional en el desarrollo industrial y energético, así como en sustentabilidad y cohesión social, con reconocimiento incluso desde el ámbito nacional.

En otra parte de su mensaje hizo referencia al reciente reconocimiento expresado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a las aportaciones de la UAT en ciencia e innovación, reconociendo a la casa de estudios como aliada fundamental en la transformación de Tamaulipas.

El gobernador concluyó su mensaje exhortando a la comunidad universitaria a mantener el rumbo de transformación institucional, reconociendo a docentes, estudiantes y autoridades por consolidar una Universidad con sentido humanista, vocación científica y compromiso con el futuro de Tamaulipas.

MÁS DE 20 000 BECAS Y CAPACITACIÓN CERTIFICADA IMPULSAN A ESTUDIANTES: RECTOR… Por su parte, el rector Dámaso Anaya resaltó que la presentación de su informe ante la Asamblea Universitaria es un ejercicio de rendición de cuentas que refrenda el rumbo de transformación, fortalecimiento institucional y compromiso social de esta casa de estudios.

Agradeció la presencia del gobernador Américo Villarreal, de la Dra. Olga Hernández Limón, representante del Luis Armando González Placencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), así como de la Dra. María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas y la Lic. Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT, en un marco que reafirmó la convergencia entre universidad, gobierno e instituciones para fortalecer la educación superior.

Resaltó la sinergia que la UAT mantiene con el Gobierno del Estado para impulsar proyectos estratégicos en beneficio de la sociedad tamaulipeca, y presentó un balance de avances que consolida una etapa de transformación con visión humanista, innovación y sentido social.

Entre los principales resultados, resaltó una matrícula superior a 42 000 estudiantes; el cien por ciento de los programas de licenciatura acreditados; el crecimiento de la investigación de 106 a 201 proyectos activos; una inversión superior a 232 millones de pesos en infraestructura; así como una oferta de 182 programas académicos que fortalecen la pertinencia educativa y el desarrollo regional.

Dijo también que se han otorgado a estudiantes más de 20 000 becas y más de cinco mil estímulos económicos, así como un programa de cursos de capacitación y certificación que dispone de más de 20 000 microcredenciales.

Enfatizó también la vinculación con sectores sociales y productivos, así como el impulso a proyectos para el desarrollo regional, reiterando que la transformación de la UAT es resultado del trabajo colectivo y del compromiso de avanzar con rumbo, responsabilidad social y visión de futuro.

RECONOCE LA ANUIES AVANCES HISTÓRICOS DE LA UAT… Por su parte, Olga Hernández Limón, en representación de la ANUIES, reconoció los avances de la UAT, resaltando que por primera vez en su historia logró la acreditación del cien por ciento de los programas evaluables de licenciatura y técnico superior universitario.

Puntualizó el liderazgo rectoral y la articulación con los gobiernos estatal y federal como una sinergia que fortalece el papel de la universidad pública en la transformación de Tamaulipas.

Desde el Centro de Excelencia del Campus Victoria, el evento se desarrolló mediante video transmisión a través de redes sociales y enlaces en las distintas sedes de la UAT en el norte, centro y sur del estado, ampliando su alcance a la comunidad universitaria y a la sociedad.

Como parte del acto protocolario, el rector hizo entrega del documento de su Segundo Informe al gobernador del estado, en un acto que simbolizó el compromiso institucional de la UAT con la transparencia, la rendición de cuentas y su contribución al desarrollo de Tamaulipas.