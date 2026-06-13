La tercera jornada de la Copa del Mundo dejó dos sorpresas importantes. Qatar rescató un empate agónico ante Suiza y Marruecos frenó a Brasil, uno de los grandes favoritos al título, en una fecha que volvió a demostrar la competitividad del Mundial 2026.

Estados Unidos.- Las sorpresas continúan marcando el ritmo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este sábado 13 de junio, dos selecciones consideradas inferiores en el papel lograron sacudir a los favoritos y enviaron un mensaje claro al resto de los participantes: en este torneo nadie tiene asegurado el triunfo.

La jornada comenzó con el enfrentamiento entre Qatar y Suiza dentro del Grupo B. Los europeos parecían tener controlado el partido luego de tomar ventaja en el marcador durante la primera mitad, pero la escuadra qatarí nunca bajó los brazos y encontró recompensa en los minutos finales.

Cuando todo apuntaba a una victoria suiza, Qatar aprovechó una de sus últimas oportunidades para igualar el encuentro y rescatar un valioso empate de 1-1 que fue celebrado como una auténtica victoria por sus aficionados.

Horas más tarde llegó otro resultado inesperado. Brasil, considerado uno de los principales candidatos para levantar la Copa del Mundo, se encontró con una selección de Marruecos ordenada, intensa y sin complejos.

Los africanos sorprendieron al ponerse al frente en el marcador y obligaron a la verdeamarela a remar contracorriente. Aunque Brasil logró empatar gracias a una individualidad de sus figuras, nunca encontró la claridad suficiente para imponer condiciones y terminó conformándose con el 1-1.

El resultado dejó sensaciones encontradas para los brasileños, que esperaban iniciar con una victoria contundente, mientras que Marruecos celebró un punto que podría ser clave en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

Tras los resultados de este sábado, el Mundial 2026 sigue confirmando que las diferencias entre selecciones se han reducido considerablemente y que cualquier descuido puede costar puntos importantes en la fase de grupos.

Con apenas unos días de competencia, el torneo ya registra varias sorpresas y promete mantener la emoción al máximo conforme avance la búsqueda por el título más importante del futbol internacional.