Agenda política: Triunfos en Coahuila animan a priistas en Tamaulipas. Es indiscutible que el resultado de las elecciones en Coahuila ha levantado el ánimo del priismo en Tamaulipas, incluso, en Comité Ejecutivo Nacional del PRI parece acreditarse el triunfo, aunque muchos digan lo contrario y traten de “mantener su ralla” del líder nacional con la frase: “más ayuda el que no estorba”.

A pesar de las discusiones y diferentes perspectivas en las opiniones que hay sobre el triunfo del PRI en el Congreso del Estado de Coahuila y que, ello será factor determinante también en las elecciones por la gubernatura, hay quien comenta que de esta elección muchos morenistas, sobre todos sus líderes deberán de aprender, ya que en la mayoría de los estados a muchos no les ha costado ningún esfuerzo obtener los votos de castigo hacia sus gobernantes.

El alboroto por las elecciones del 2027 en Tamaulipas es mayúsculo, aunque solo sea la renovación de los ayuntamientos y el congreso del estado, en cada municipio la gallera está tan alborotada que quien sabe como le hará morena para calmar los ánimos desbordados, más ahora que los priistas, panista y del movimiento ciudadano ven las elecciones de Coahuila como una luz al final del túnel.

Agenda de medios: Fiebre mundialista semiparalizada actividades laborales. Finalmente dio inicio el mundial y con un buen sabor de boca para los aficionados al fútbol, aunque también para quienes no lo son, ya que la algarabía por esta fiesta mundialista trae muchos beneficios cuantificados en pesos y centavos, afluencia turística a nacional e internacional, pero también relajación laboral, ya que este jueves se semiparalizaron las actividades no solo en las escuelas se permitió un día libre, en muchas oficinas a los trabajadores les dieron libre el día para ir a sus casas a ver el partido tranquilamente.

A pesar de que Tamaulipas no es sede del mundial, desde hace varios meses, inició una campaña turística ofreciendo servicios y visitas a diferentes lugares, en donde uno de los atractivos es la gastronomía regional. En este mundial además del balón, corren y giran con mucha fluides una gran cantidad de dinero, todo es negocio redondo.

Agenda ciudadana: Escuelas públicas adelantan vacaciones esta semana. De nada ha servido tanto llamado de la Secretaría de Educación en Tamaulipas asegurando que el periodo de clases concluirá el 10 de julio, si algunos directores de escuelas de educación básica decidieron adelantar las vacaciones, si desde este jueves 11 de junio, ya les comunicaron a los padres de familia que las niñas y los niños retornarán a clases en agosto.

Para algunos padres de familia está bien porque enviar a sus hijos a la escuela genera gastos, mientras que algunos otros protestarán porque es un mes en que los menores estarán en sus casas sin actividades educativas, varios de éstos deberán estar solos sin supervisión, ya que sus padres tienen que trabajar. En fin, veremos que dice el secretario de esto.

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