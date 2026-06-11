Desde la participación de la estudiante tamaulipeca Estrella Anali Mora Reyes en la ceremonia de inauguración, la bienvenida a cargo de la actriz mexicana Salma Hayek y el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, la estupenda interpretación del himno nacional por parte de Alejandro Fernández Abarca, la ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el triunfo de la selección de México ante la selección de Sudáfrica por 2 goles a cero, serán, sin duda, momentos inolvidables del Mundial de Fútbol 2026, que ayer arrancó en nuestro país.

La estudiante tamaulipeca Estrella Anali Mora Reyes entregó ayer la moneda que se utilizó para el tradicional volado del juego inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, cuya distinción fue porque ganó el Mundial de Ciencias y Tecnología Escolar 2025, celebrado Valparaíso, Chile del 13 al 19 de octubre del año pasado.

Mora Reyes, estudiante del CETIS 71 de Reynosa, presentó el proyecto Braille Care, que facilita la inclusión de personas invidentes a través del uso del sistema Braille con herramientas digitales y táctiles para facilitar la alfabetización, cuyo diseño obtuvo el primer lugar del torneo que organizó la representante del gobierno de México ante la FIFA, Gabriela Cuevas Barrón.

Y aunque no hubo ningún discurso oficial por la ausencia de la presidenta Sheinbaum Pardo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino levantó con las dos manos la Copa Dorada, en tanto la actriz mexicana Salma Hayek fungió como testigo para dar la bienvenida a las 48 naciones que participan en el Mundial de Fútbol 2026 en México, Estados Unidos y el Canadá.

La mandataria mexicana prefirió ir al Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, acompañada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, para no estar presente en el Estadio Banorte y no ser abucheada, como sucede regularmente en este tipo de encuentros deportivos que la gente aprovecha para expresar su descontento amparada en el anonimato.

Cabe señalar, que además de la presidenta Sheinbaum Pardo, el presidente Donaldo Trump y el primer ministro Mark Carney, no asistieron a los juegos de fútbol que se celebraron en la inauguración del Mundial de Fútbol tanto en Estados Unidos como en Canadá.

Otro momento inolvidable el Mundial de Fútbol en México, fue la llegada del empresario Ricardo Salinas Pliego al Estadio Banorte, acompañado por su esposa María Laura Medina de Salinas, puesto que muchos aficionados comenzaron a corear “presidente, presidente”, cuya muestra de simpatía seguramente causó malestar en el gobierno federal.

De igual forma, el espectáculo causó la euforia de los aficionados que asistieron ayer al Estadio Banorte, ya que no sólo corearon las interpretaciones de varios artistas, entre las que destacó la participación de Shakira y Burna Boy que interpretaron el tema “Dai Dai”, que seguramente se convertirá en todo un éxito musical del Mundial de Fútbol 2026.

Asimismo, el júbilo de los aficionados se desbordó cuando llegó el tenor italiano Andrea Bocelli, quien acompañado por la cantante sudcoreana Ejae, estrenaron el himno de la FIFA conocido como “DNA”.

Por otra parte, la alumna Yasuriana Villazana López de la UAT, obtuvo la medalla de plata en el Concurso Nacional Femenil de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2026, que se celebró en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), del 31 de mayo al 5 de junio.

El rector Dámaso Anaya Alvarado felicitó a la alumna Villazana López por su logró académico en una materia que requiere constancia y dedicación para lograr el dominio de los cálculos matemáticos, además reiteró su compromiso de impulsar el talento de los jóvenes universitarios.

De igual forma, expresó su agradecimiento a los docentes y asesores que participaron en la preparación de la alumna Villazana López, como es el caso de la maestra Monserrat Ávila Olivo y los asesores Samuel Elías Echeverría, David Sarreón y Yatzil Hernández Ruiz, puesto que el esfuerzo y la dedicación de todos ellos fueron parte del éxito que se tuvo en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas.

Villazana López actualmente cursa el cuarto semestre de bachillerato en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Valle Hermoso (UAMVH), sin embargo, es considerada como una de las jóvenes con mayor talento matemático en el país.

Por su parte, el director de la UAMVH, Jesús Roberto García Sandoval, felicitó a la estudiante y reconoció el respaldo institucional para fortalecer iniciativas que promuevan el talento científico y académico de la juventud universitaria.

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