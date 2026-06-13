Elementos brindaron apoyo a un automovilista y su acompañante luego de que su vehículo presentara sobrecalentamiento del motor en la Carretera Federal 180 Costera del Golfo; las acciones forman parte de los trabajos de proximidad social en Tamaulipas.

Soto la Marina, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal brindó asistencia oportuna a dos viajeros que quedaron varados sobre la Carretera Federal 180 Costera del Golfo, luego de que la unidad en la que se trasladaban registrara una falla mecánica a la altura del kilómetro 163.

Durante un recorrido de vigilancia y prevención, los elementos de seguridad detectaron una camioneta detenida a un costado de la carretera, por lo que se acercaron para conocer la situación y verificar las condiciones de los ocupantes.

El conductor informó que el vehículo presentó un sobrecalentamiento en el motor debido a la falta de agua en el sistema, situación que impedía continuar con el trayecto de manera segura.

Ante la emergencia, los oficiales proporcionaron apoyo con agua para ayudar a estabilizar la temperatura de la unidad, además de realizar labores de abanderamiento y seguridad vial para reducir riesgos mientras se atendía el desperfecto.

La intervención permitió brindar protección tanto a los ocupantes del vehículo como a los demás automovilistas que circulaban por esta vía federal.

Como parte de las acciones de cercanía con la ciudadanía, los elementos también ofrecieron orientación preventiva al conductor y recordaron la importancia de utilizar los números de emergencia 911 y 089 ante cualquier situación que requiera atención.

La Guardia Estatal mantiene recorridos permanentes en carreteras de Tamaulipas con el objetivo de fortalecer la seguridad, brindar apoyo a los usuarios de las vías de comunicación y consolidar acciones de proximidad social.