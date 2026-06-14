Un accidente registrado en el kilómetro 56, a la altura de Oyama, mantiene bloqueado el paso para vehículos pesados; autoridades habilitaron una vía alterna con restricciones por las condiciones del terreno.

Hidalgo, Tamaulipas.- La circulación permanece cerrada en ambos sentidos de la Carretera Federal 85 Victoria-Monterrey, luego de un choque entre dos tractocamiones ocurrido durante la jornada de este sábado.

El percance se registró en el kilómetro 56 de esta importante vía federal, a la altura del poblado Oyama, en el municipio de Hidalgo, generando afectaciones al tránsito vehicular.

Elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero, adscritos a la Estación Segura Hidalgo, acudieron al sitio para brindar seguridad perimetral y apoyar en las labores de atención del incidente.

Debido a las lluvias registradas en las últimas horas, las autoridades informaron que únicamente se permite el paso de vehículos pequeños mediante una vía alterna, ya que la presencia de lodo ha complicado habilitar el tránsito por los costados de la carretera.

Hasta el momento, el acceso continúa restringido para unidades de mayor tamaño, incluyendo autobuses y transporte de carga.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones, conducir con responsabilidad y atender las indicaciones del personal desplegado en la zona.