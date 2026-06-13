Una conductora recibió apoyo de elementos de la Guardia Estatal tras sufrir la ponchadura de un neumático en la Carretera Federal 101; el auxilio permitió restablecer su viaje de manera segura.

Padilla, Tamaulipas.- La presencia de elementos de seguridad en las carreteras de Tamaulipas permitió brindar asistencia oportuna a una automovilista que quedó varada en la Carretera Federal 101 debido a una falla en uno de los neumáticos de su vehículo.

El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 66 del tramo Victoria–Matamoros, donde personal de la Guardia Estatal realizaba labores de vigilancia como parte del Operativo Carretera Segura, estrategia implementada para reforzar la seguridad y atención a los usuarios de las vías de comunicación.

Durante sus recorridos, los agentes detectaron una unidad detenida sobre el acotamiento y se aproximaron para verificar la situación. Tras entrevistarse con la conductora, confirmaron que el vehículo había sufrido la ponchadura de una llanta, impidiéndole continuar su trayecto.

Al contar con neumático de refacción, la mujer recibió apoyo de los policías estatales para efectuar el cambio correspondiente, logrando resolver la contingencia en pocos minutos y permitiendo que retomara su viaje con destino al municipio de Valle Hermoso.

Las autoridades señalaron que este tipo de acciones forman parte de las tareas permanentes de proximidad y asistencia que se realizan en las principales carreteras del estado, con el objetivo de ofrecer respaldo a los viajeros y atender situaciones que puedan representar riesgos para su seguridad.

El Operativo Carretera Segura mantiene presencia en diversos puntos estratégicos de Tamaulipas, donde además de las labores preventivas, se brinda auxilio a conductores que enfrentan emergencias mecánicas o incidentes durante sus desplazamientos.