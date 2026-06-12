CENA DE NEGROS

Marco Antonio Vázquez Villanueva

Sólo es fútbol…

Hay que reconocer que el fútbol fanatiza, alimenta pasiones, causa alegrías y corajes como pocas cosas en el mundo, a veces mueve más que la religión, sin duda, tiene más poder de convocatoria que la política y, tristemente, también que la educación, por eso se ven barbaridades y locuras en este México lindo y querido.

Las imágenes de esos privilegios que causa la pasión por el balón se ven a cada momento, la mayoría positivas, como el privilegio de organizar un Mundial de Fútbol por tercera vez, con toda la derrama económica calculada en miles de millones de dólares, con toda la alegría que le causa a nuestra gente, con todo el estrés que elimina al pueblo.

El problema es que también paraliza a la nación y aleja al pueblo de la agenda nacional, de los temas torales, de aquellos que deben tratarse con urgencia.

El fútbol no es malo, al contrario, fomenta la convivencia, el trabajo en equipo, la salud y el desarrollo humano de los niños, además del entretenimiento y la actividad física de los adultos, el problema está en otra cosa que debemos descubrir, porque es claro que algo sucede, porque, o ya somos carne de psiquiatra o, de plano, nos hemos rendido ante las adversidades.

Asuntos como la suspensión de clases, la parálisis burocrática y el hecho de que en todas las empresas hubiera televisores deben observarse con mayor seriedad, nos deben llevar a pensar en varias líneas de reflexión, la primera, la necesidad de revisar la casa y la escuela, después, hacer entender a los gobiernos la obligación de investigar por qué podemos llegar a sentir tanto amor y pasión por una pelota y nunca nos hemos preocupado ni ocupado de nuestro país, de nuestra política y nuestros gobiernos.

En serio da miedo, de verdad da miedo que nuestra sociedad esté cayendo en semejante locura, matarse, olvidarse del trabajo o de la escuela por un partido de fútbol, indigna y da pena, con todo y lo que apasiona ese deporte no se puede llegar a ese extremo en un país al que le urge generar riqueza, estabilidad, sensación de éxito, estamos mal, aunque por fortuna aún a tiempo de corregirnos.

Hoy, este México lindo y querido se parece mucho a nuestra selección de fútbol, tiene jugadores talentosos, pero es obvio que carece de un líder y de un director técnico, hace falta alguien que provoque unidad y fortaleza en el grupo y quien guíe al equipo hacia el éxito, todavía no vemos quién descubra cómo podemos conseguir la paz, acabar con la pobreza y encontrar la llave de entrada al primer mundo, que debería ser realmente el reto de la Cuarta Transformación.

El partido de fútbol en la inauguración del Mundial, aunque no nos haya gustado, nos dibuja de cuerpo entero como mexicanos en general, en la media cancha, el talento, la contención o el creador de juego nunca aparecieron, por momentos dio la impresión de que estaban construyendo el gol del torneo, pero al final faltó una estrategia contundente, nadie descubrió, desde dentro o desde fuera, cómo arrollar a una selección sudafricana que no jugaba a nada, no hubo quien pudiera organizar, decirles a los jugadores que solo se trataba de hacer lo que saben y eso fue exactamente lo que le sobró al rival, con sus limitaciones diseñó un partido en el que, a pesar de perder, le fue bien.

En lo general, lo que pasa en México no es diferente a lo ocurrido con la selección, tenemos gente de primer nivel que ha dejado de hacer lo que sabe, luego se pone a jugar a gente protegida por los pésimos liderazgos o por un director técnico que tiene mucho liderazgo, pero que anda peleando guerras que no le corresponden, como la de defender indefendibles.

Hoy el rival nos hace jugar a su ritmo, y no le hablo de fútbol, sino de este México, todo pasa mientras el pueblo se distraía con un concepto de fútbol inexistente, porque esa selección de Aguirre juega a no meter goles, así los políticos: muchos juegan a no cambiar, a no transformarse.

Haciendo analogías, el líder de esta cancha que se llama México, el portero y la defensa, debería ser el Congreso, donde se debería estar dialogando para fortalecer nuestra defensa con leyes, fiscalización de recursos y la construcción de un presupuesto destinado a combatir la pobreza, y debe hacerse de forma real, no mediante despensas o pensiones universales y el siguiente paso debe ser crear un verdadero desarrollo social que nos permita, en el corto plazo, vivir en paz, sin violencia, narcotráfico ni problemas similares, eso lo debería hacer la media cancha y, aunque limitada, también la delantera.

El director técnico ya adivinó quién debería ser, la presidenta, Claudia Sheinbaum, que, para beneficio o desgracia de los mexicanos, es quien ocupa el banquillo, exactamente a ella, como a Javier Aguirre, le tocaron tiempos difíciles y solo tiene margen para defenderse, hoy nos quiere convencer de que avanzamos cuando, en realidad, no sabemos hacia dónde, porque basta con que aparezca cualquier problema para descubrir que este gobierno solo hace lo que puede.

La selección de fútbol de México no supo qué hacer contra Sudáfrica; apenas le pudieron meter dos goles, y eso que su rival recibió dos expulsiones, con todo y ello a los africanos les fue bien porque se dedicaron a no andar inventando fútbol ni conceptos, sino a aplicarse en lo que saben hacer, con un libreto en la mano y sin salirse una sola línea, tener carácter y no detenerse nunca, ni siquiera cuando sabían que eran más débiles que el rival.

México, por el contrario, careció de un programa de trabajo, anduvo inventando fórmulas y liderazgos y ni siquiera se aplicó en lo que sabe hacer.

Conste que no siempre le hablo de fútbol.

Lo triste es que basta poner a jugar a una mediocre selección nacional para que México se ponga a discutir y se paralice el resto de los temas, nos enoje y nos frustre, un partido nos convierte en analistas de fútbol y nos aleja de nuestros problemas.

Así nos pasa tradicionalmente, por eso vamos dando tumbos, sin rumbo, por ello seguiremos en la mediocridad y perdiendo los partidos importantes, como el que jugamos contra la corrupción, la violencia, la inseguridad o una democracia que no termina de perfeccionarse, porque ni siquiera hemos podido entender que sólo es fútbol, y no debe regirnos la forma de vida…

EGRESADOS DE MEDICINA DE LA UAT OBTIENEN 276 PLAZAS PARA INTERNADO MÉDICO… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo la asignación de 276 plazas de Internado Médico de Pregrado a egresados de las Facultades de Medicina de Matamoros y Tampico. Los futuros profesionales reforzarán sus conocimientos prácticos en hospitales e instituciones de salud en el estado.

Este logro académico destaca el impulso que la administración del rector Dámaso Anaya Alvarado brinda a la formación integral de sus estudiantes, consolidando así la calidad educativa acreditada de la carrera de Médico Cirujano.

En lo que corresponde a la Facultad de Medicina de Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero”, egresaron un total de 202 alumnos, de los cuales 170 obtuvieron plaza en instituciones del lSSSTE, el IMSS y la Secretaría de Salud de Tamaulipas. Además, otros 32 alumnos fueron asignados a plazas locales y foráneas.

De la Facultad de Medicina Matamoros, 74 médicos recién egresados fortalecerán su preparación en las sedes del IMSS en Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo; en hospitales del ISSSTE y Hospital General en Matamoros, San Fernando y Vallehermoso; además de hospitales de Ciudad Victoria, Reynosa, Río Bravo, Nuevo Laredo y Ciudad Mante.

Los egresados de Médico Cirujano realizarán su internado del primero de julio de 2026 al 30 de junio de 2027, en áreas de Gineco-Obstetricia, Pediatría, Medicina Interna, Cirugía General, Urgencias, Medicina Preventiva y consultas de Medicina General y Familiar, con enfoque en el Sistema Nacional de Salud para la formación de Médicos Generales.

Durante este período, el interno de pregrado tendrá la oportunidad de integrar conocimientos teóricos y prácticos, buscando una base sólida para la realización de su servicio social.

Se incorporará así a una institución de salud con la infraestructura necesaria para garantizar su formación académica, bajo normas y disposiciones institucionales, en un programa que incluye componentes en área científica (autoaprendizaje), técnica (prácticas clínicas) y humanística (relación médico-paciente), bajo la supervisión de médicos adscritos y residentes.

APOYOS SOCIALES LLEGAN A BUSTAMANTE, TULA Y SOTO LA MARINA… Habitantes de comunidades ejidales de Bustamante, Tula y Soto la Marina, recibieron apoyos como estufas híbridas, tinacos y material deportivo para las infancias, en el marco de la estrategia humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, encaminada al mejoramiento de la calidad de vida de la población tamaulipeca, informó la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González.

En recorridos frecuentes tanto en comunidades ejidales como en zonas urbanas, dijo que estos apoyos son entregados de manera directa y sin intermediarios, con el propósito de que las y los solicitantes se beneficien de los diferentes programas encaminados a mejorar la calidad de vida de la población, especialmente de los grupos más vulnerables.

Los ejidos atendidos fueron Plutarco Elías Calles, en Bustamante, la comunidad de Magdaleno Cedillo, del municipio de Tula y el ejido Guadalupe Adame enclavado en Soto la Marina.

“Las políticas de inclusión que impulsa este gobierno cuentan con la característica que garantiza que las demandas básicas para el bienestar sean atendidas por medio de los apoyos sociales de manera directa y sin intermediarios”, reiteró Casas González.

Cada uno de estos apoyos guarda características específicas y pueden hacer una diferencia significativa en la economía familiar, como las estufas ecológicas y los tinacos para almacenamiento de agua que mejoran la calidad de vida y la salud de las personas al permitir la eficiencia en los hogares y el cuidado de los recursos naturales.

Estos apoyos provienen de esa visión, empatía y humanismo de nuestro gobernador que le preocupa el pueblo y quiere que estemos atentos a las necesidades de las familias, y que los recursos sean entregados directamente a quienes los necesiten”, explicó.

La titular de SEBIEN mencionó que la presencia en territorio es permanente para que la población que enfrenta algún tipo de carencia social, pueda manifestar sus necesidades y realizar las solicitudes correspondientes para que reciba los diversos apoyos con los que se cuenta en los programas de Atención Ciudadana para el Bienestar, Alimentando tu Bienestar, Comedores del Bienestar, Parques, Centros y Unidades de Bienestar e Impulsando tu Bienestar, entre otros.

Informó que este vínculo con la población es permanente, luego de reiterar que la presencia de personal de la SEBIEN está en cada municipio del estado, como respuesta a las instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, que reflejan su compromiso con la transformación para el desarrollo integral de las y los tamaulipecos.

RECIBE GOBIERNO DE VICTORIA PREMIO ESCOBA DE ORO 2026 EN ESPAÑA… Por las acciones y resultados en limpieza urbana, gestión de residuos y cuidado del medio ambiente, el gobierno de Victoria, que preside el alcalde Eduardo Gattás Báez, fue distinguido con el premio Escoba de Oro 2026 por la organización española ATEGRUS.

En distintivo obtenido, refleja el compromiso de la ciudadanía y Gobierno Municipal por construir una Capital más limpia, ordenada, sustentable y protectora del medio ambiente; proyecto en el que ha recibido el apoyo del gobierno del Dr. Américo Villarreal Anaya.

En representación del alcalde Eduardo Abraham Gattás Báez, recibió el premio La Escoba de Oro, Beatriz Vela del Instituto Victorense de la juventud, en el marco de la ceremonia de entrega se celebrada el 10 de junio de 2026 en IFEMA Madrid, en el marco de la feria TECMA.

Cabe destacar, que los premios Escobas de Oro, Plata y Platino 2026 que otorga la organización ATEGRUS es para reconocer a ciudades, organismos y empresas destacadas de diferentes países por su gestión de residuos, limpieza urbana y sostenibilidad.