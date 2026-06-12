Sin duda alguna hay impaciencia al interior de la Sección 30 del SNTE porque se den los relevos en los comités locales y la dirigencia estatal, por lo que no están dispuestos a que se retrasen los relevos, personajes como Enrique Meléndez Pérez, ya salieron a advertir que de ser necesario llegarían a las manifestaciones y paros como medida de presión.

Meléndez Pérez es uno de los que aspiran a relevar al profesor Arnulfo Rodríguez, que, aunque asegura que dentro del magisterio prefiere el dialogo al conflicto, pero en caso de ser necesario se irían a protestas y manifestaciones si el Comité Ejecutivo Nacional no publica la tan ansiada convocatoria.

Semanas atrás el senil líder Arnulfo Rodríguez Treviño se atrevió a decir que él se va cuando él lo diga, lo que encendió las alertas entre aquellos que aspiran a ocupar la dirigencia de la Sección 30, por lo que Meléndez, como otros aspirantes, se han estado movilizando para buscar el respaldo de los integrantes del magisterio, buscando presionar para las renovaciones al interior del SNTE en Tamaulipas, en el próximo mes de diciembre.

La advertencia está hecha en caso de que la dirigencia nacional haga caso omiso al llamado de las bases tamaulipecas, dejando claro que no están dispuestos a permitir que Arnulfo Rodríguez permanezca en la dirigencia un minuto más de lo establecido.

Cambiando de tema, ante la clara desventaja que está presentando una de las planillas registradas para la dirigencia estatal del PAN, es que están buscando hasta el más mínimo error para buscar anular al bando contrario, como está sucediendo con Omeheira López y Francisco Garza de Coss quienes ni tardos ni perezosos ya interpusieron un recurso de impugnación contra la candidatura de Gloria Garza y Cesar Verastegui, quienes no se preocuparon por aplicar un filtro entre quienes habían registrado en su planilla, a la que se les termino colado un personaje de dudosa reputación, que ahora está siendo utilizado para tratar de bajar de la contienda interna al ex candidato a la gubernatura y a su compañera.

El recurso de impugnación fue presentando ante la Comisión Estatal de Elecciones del PAN, para que se revoque el acuerdo de validación a la candidatura bajo, el argumento de declaraciones falsas bajo protesta de no tener relación con personas inmiscuidas en actividades ilícitas, de lo cual es señalado, por las autoridades estadounidenses, uno de los integrantes de dicha planilla, al grado que la empresa del individuo ha sido sancionada por la OFAC.

Aun cuando Gloria Garza y Cesar Verastegui aseguran que el señalado ya fue sustituido por otro panista, para sus contrincantes no basta, ya que eso no quiere decir que el vínculo haya desaparecido, por lo que consideran que existiría el riesgo de puedan utilizarse recursos ilícitos en las campañas internas del PAN

En tanto, finalmente, este jueves en Matamoros se realizó la reinauguración de la Concha Acústica del Parque Olímpico, acto encabezado por el alcalde Alberto Granados.

Pues bien, después de años de no recibir ni una manita de gato, autoridades matamorenses consideraron al parque Olímpico entre los espacios públicos que debían ser objeto de rehabilitación, dentro del programa de rescate de espacios público para fomentar la convivencia familiar.

Ante medios de comunicación e invitados especiales, el alcalde Alberto Granados hizo el corte del listo, declarando reinaugurado la Concha Acústica, la cual permaneció en el abandono por 13 años, volviendo a abrir sus puertas a las familias matamorenses.

Dentro de la rehabilitación de este espacio público se realizó trabajos de mantenimiento a sus instalaciones, además de la instalación de mil 600 butacas, mejorándose el cuarto de control de máquinas, la subestación eléctrica, la estructura metálica del área de las butacas, labores de limpieza general y pintura en las estructuras metálicas, además de la instalación de una nueva velaría que tendrá garantía por 10 años.