Elementos de la Guardia Estatal brindaron apoyo carretero a una pareja que se quedó sin combustible en la Carretera Federal 101, en San Fernando, trasladando su vehículo a una gasolinera cercana para garantizar su seguridad.

SAN FERNANDO, TAMAULIPAS.- Una pareja que viajaba con destino a Reynosa fue auxiliada por elementos de la Guardia Estatal luego de quedarse varada en la Carretera Federal 101, a la altura del kilómetro 145, en las inmediaciones del ejido El Zacatal, en el municipio de San Fernando.

El apoyo se registró durante recorridos de vigilancia, cuando los agentes detectaron un vehículo detenido, en el que sus ocupantes solicitaron ayuda mediante señas visibles desde la carretera.

Al acercarse para verificar la situación, el conductor explicó que el automóvil, un Ford Focus, se había quedado sin combustible mientras circulaban rumbo al norte del estado, lo que impidió continuar su trayecto.

Ante el incidente, los elementos implementaron apoyo carretero y coordinaron el traslado del vehículo hasta la estación de servicio más cercana, ubicada en el libramiento de San Fernando, en el entronque con la carretera hacia Carboneras.

La intervención se realizó sin incidentes y permitió que la pareja reanudara su viaje con seguridad, luego de abastecer su unidad.

La Guardia Estatal realiza de forma permanente patrullajes de vigilancia y auxilio en carreteras de Tamaulipas, especialmente en tramos de alta circulación como la ruta hacia Reynosa, con el objetivo de brindar asistencia a automovilistas en situación de emergencia.