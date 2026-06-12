ENTRE LINEAS| Por: Miguel Angel Aguilar Rodriguez

Fiesta absoluta en cuanto a lo deportivo se refiere, excelente inauguración del Mundial de Fútbol triunfo de la selección nacional no hubo hechos violentos de la CNTE, ni de las madres buscadoras, ni de las diversas agrupaciones civiles que tomaron casetas de cobro delas autopistas que se dirigen a la ciudad de México yque bloquearon calles, avenidas y accesos los lugaresinherentes al festejo futbolero, victoria nacional quetambién vino a dar aunque sea unos instantes un respiro a las autoridades todos los sentidos.

Indudablemente que el impresionante cerco policiaco pocas veces o nunca visto fue factor importante para que los miles de manifestantes no lograron llegar al estadio Azeca ni al zócalo capitalino por mucho las sedes principales y emblemas de la celebración de las actividades futboleras, en pocas palabras sin estas medidas la situación simplemente se habría desbordado con consecuencia inimaginables, si ya de por sí la pésima imagen que se dio al mundo esinnegable, millones de personas en todo el universoconstataron el caos en que está convertida la Cdmx por decir lo menos.

Asimismo el triunfo del tricolor igual calma la andanada que un día sí y otro también daban cuenta de los señalamientos que se hacen y que siguen en aumento en contra de preponderantes figuras del ámbito empresarial y político, principalmente en este último y que de acuerdo a información desplegada en los Estados Unidos y que de rebote caen en distintosmedios de comunicación del país los meten en seriosaprietos al menos la exhibida que les dan por su presunta colusión con algunos cárteles de la delincuencia es monumental y de ello, hay constancia.

En tanto volviendo a la presión que ejerce la CNTE y por la cual tienen estrangulada la Cdmx la narrativaoficial respecto a su principal demanda que no es otraque la derogación a la reforma del ISSSTE del 2007continúa sin avanzar, la respuesta a esta petición esque nomás no se puede porque no hay los miles demillones de pesos para solucionarla, así de fácil.

Vaya incongruencia oficial, tan simple, como sí hubo los miles de millones de pesos para edificar las obrasemblemáticas hechas a capricho por el ex presidenteANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR empezando con aeropuerto Felipe Ángeles, el tren maya, y la refinería Dos Bocas entre otras, mismas por cierto que son un verdadero fracaso algunas incluso, representan pérdidas millonarias y otras son peligro latente de seguridad como los es la mentada obra Dos Bocas.

Todo ello ocurre sin contar el descomunal abuso de corrupción y pérdida de más de 15 mil millones de pesos en SEGALMEX y los miles aportados para rescatar a esa mina sin fondo y atiborrada también decorrupción llamada PEMEX, en fin, como se puedeobservar si algo hay, es precisamente dinero.

Por lo demás desde luego y como se había dicho desde hace mucho tiempo no asistió la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO al partido inaugural, dejando en el aire la duda que si no fue por prudencia o por miedo aque fuera abucheada, el caso es que la sospecha de que esto último pasará, quedará en eso, así las cosas.

En tanto siguiendo las instrucciones del Secretario del Trabajo y Previsión Social LUIS GERARDO ILLOLDI REYES, a través de la dirección de inspección y previsión social conjuntamente con el departamento deAsesoría Laboral y Seguridad y Salud en el Trabajo. llevó a cabo la campaña “Puntual con las Utilidades 2026” con el objetivo de informar y sensibilizar a trabajadores y empleadores sobre sus derechos y obligaciones en materia de Participación de los Trabajadores en las Utilidades correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

Las actividades se desarrollaron en 69 centro de trabajo en los municipios de Tampico, Matamoros, Miguel Alemán, Aldama y Victoria beneficiando con este derecho a 1216 trabajadores, todo ello como parte delgobierno humanista que encabeza el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

En otro tema debido a las acciones y resultados enlimpieza urbana, gestión de residuos y cuidado delmedio ambiente, el gobierno de Victoria titulado por elalcalde LALO GATTAS BÁEZ fue distinguido con el premio Escoba de Oro 2026 entregado en España por la organización ATEGRUS de aquel país.

El premio obtenido refleja el compromiso de la ciudadanía y el gobierno municipal por construir unaciudad más limpia, ordenada y sustentable y protectoradel medio ambiente proyecto que ha recibido el apoyoincondicional del gobierno del gobernador VILLRREAL ANAYA.

En representación del edil GATTAS BAÉZ recibió elgalardón la Escoba de Oro BEATRIZ VELA integrantedel Instituto Victorense de la Juventud en ceremoniarealizada el pasado 10 de junio de 2026 en IFEMA Madrid, España dentro del desarrollo de la feria TECMA. Corre: maguilar96hotmail.com