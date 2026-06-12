Eduardo Ibarra Aguirre

En menos de una semana Estados Unidos lanzó por tercera ocasión y por segundo día consecutivo otra ronda de bombardeos contra Irán, que incluyó 49 misiles Tomahawk, después de que el megalómano y corrupto número uno del orbe, Donald John Trump amenazó con desatar “más y muy duro” su ofensiva si la República Islámica de Irán no cierra un acuerdo pronto. Teherán reviró con ataques a bases del Pentágono en Kuwait, Jordania y Bahréin, entre ellas la Quinta Flota, como respuesta a bombardeos de Washington. Con ello se puso a prueba un frágil alto al fuego pactado entre ambos gobiernos, hace dos meses.

En un arrebato de franqueza o de cinismo, que en el caso perece ser lo mismo, Donald John mostró que se enreda en los relatos que expone de acuerdo al estado de ánimo, al sentenciar: “Estábamos realmente cerca de un acuerdo, pero siguen dándonos largas, tomándonos por imbéciles”. Aquí no se desmiente a nadie y menos al jefe del Estado imperialista en pronunciado declive, pero que amenaza a diestra y siniestra, igual que su fundamentalista titular del Departamento de Guerra, Pete Hegseth quien visitó la ilegal base militar estadunidense en Guantánamo, para amenazar al gobierno y al pueblo de cubanos.

A tono con el cuento de “estábamos muy cerca de un acuerdo” con Irán,hasta el punto de confesar que le “agradaría mucho” reunirse con el ayatola Mojtaba Jamenei, pero la dirigencia iraní lo mandó a freír espárragos, Donaldo Juan ahora amenaza con golpear “muy duro” al milenario y culto país de Asia occidental porque “deberá pagar el precio” por haber “tardado demasiado” en negociar un acuerdo.

El bipolar presidente no entiende que no entiende y por eso, como él lo confiesa, Irán lo toma por imbécil, pues olvida que apenas hace un par de meses amenazó a Irán con devolverlo a la edad de piedra y que apenas hace unos días repetía como loro que la fuerza aérea y naval estaban destruidas y mermadas lasexistencias de misiles, cuando los tercos hechos desmienten al mitómano Trump.

Y más allá de los ineludibles hechos de los amplios campos de batalla, prácticamente el Medio Oriente: ¿Qué sentido tiene negociar con un adversario derrotado como DJT presenta, sin aportar ningún dato, a los experimentados dirigentes, militares y la aguerrida resistencia del pueblo iraní?

​Parte de las inconsistencias y contradicciones de las narrativas de DJT obedecen a que el ala más belicista de sus asesores y de su gobierno, con el decidido respaldo del complejo militar industrial, metieron al presidente en una aventura política y militar con la promesa de repetir la irrepetible experiencia venezolana con el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, con un desconocimiento impresionante de la realidad sociopolítica y sociocultural iraníesy su acendrado amor a la soberanía nacional y sus valores espirituales.

Por si no fuera suficiente, el corruptísimo que despacha en la Casa Blanca encontró en la guerra contra Irán un filón de oro para enriquecerse junto con su también harto corrupta familia, incluido el supermillonario junior, manipulando tácticas militares y negociaciones de paz con las apuestas bursátiles de prestanombres, socios y amigos.

Y ahora que instaló al mundo en el descrecimiento y la inflación pronunciadas, sale con la vacilada de que “me encanta” la segunda porque “más de 100 millones de barriles de petróleo han evadido el control de Teherán sobre la estratégica vía marítima”. Como casi siempre no presentó pruebas de sus dichos.“De lengua me como un plato”, dicen los mexicanos.