El rector Dámaso Anaya Alvarado presentó ayer su Segundo Informe de Labores en el Centro de Excelencia de la UAT Campus Victoria, en donde habló de la ampliación de la matrícula, de la diversificación de la oferta académica, el fortalecimiento de la investigación y la constante vinculación con los sectores productivos, entre otros logros que se han tenido en nuestra alma mater.

Acompañado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, el rector Anaya Alvarado se refirió a los programas académicos que se desarrollan en cada una de las facultades y escuelas, así como también de los trabajos que efectúan los investigadores de la UAT, entre los que se encuentra un sistema para la detección temprana de tumores cerebrales de forma no invasiva que tiene a su cargo la doctora Luz Idalia Balderas García, de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe.

De igual forma, se desarrolla un proyecto para analizar los efectos secundarios de los medicamentos usados en el tratamiento del cáncer en niños, cuya investigación está a cargo del doctor Juan Miguel Jiménez Andrade de la Unidad Multidisciplinaria Reynosa Aztlán.

Cabe destacar, que está investigación de la UAT es financiada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que encabeza la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez.

En el ámbito productivo, la UAT también ha participado en varios programas de investigación, como el que se desarrolla en forma conjunta con autoridades sanitarias de Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas para tender una barrera de contención del gusano barrenador en beneficio de los ganaderos.

En la actualidad, veterinarios de la UAT desarrollan un programa de monitoreo con trampas entomológicas en zonas estratégicas, en donde se han conformado brigadas comunitarias para el tratamiento de animales infestados, recolectar muestras para que sean analizadas en laboratorios.

Más adelante, el rector Anaya Alvarado destacó los logros alcanzados por los jugadores de la UAT en las distintas ramas deportivas, además del impulsó que ha tenido la actividad cultural y artística entre los jóvenes universitarios, cuyos talentos son un orgullo para la sociedad tamaulipeca.

Por su parte, el gobernador Villarreal Anaya dijo que la UAT es estratégica para el desarrollo de la entidad, ya que a través del Plan de Desarrollo Institucional ha permitido fortalecer la misión universitaria en rubros como cobertura, calidad educativa, investigación, vinculación social.

El mandatario estatal reiteró su apoyo para que la UAT siga consolidando sus proyectos académicos y de investigación, puesto que la educación superior debe de estar a la altura de los retos actuales para obtener el éxito de tener una juventud más preparada.

Por otra parte, vaya escándalo que ha generado la solicitud de Estados Unidos para detener y extraditar al gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa por tener vínculos con el crimen organizado, cuya petición formal a nadie debe extrañar ni mucho menos sorprender porque desde su campaña se sabía que había una estrecha relación con Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo Guzmán.

Además, en los últimos días se corrió la versión de que autoridades de Estados Unidos procederían en contra de políticos encumbrados de nuestro país que están involucrados con narcotraficantes, como supuestamente es el caso del gobernador Rocha Moya.

Vamos a ver sí el gobierno federal accede a la petición de Estados Unidos, puesto que desde ayer mismo el vocero de la Fiscalía General de la República (FGR) Ulises Lara López, dijo que se había roto el procedimiento legal porque se dio a conocer públicamente la solicitud de captura y extradición del mandatario sinaloense.

Y hablando del gobernador Rocha Moya, todo parece indicar que buscará involucrar a más funcionarios, puesto que declaró que la solicitud no era nada más en contra de él, sino más bien en contra de la 4° Transformación.

Nadie hizo caso de las señales que se dieron, como sucedió el pasado jueves, cuando el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnsons, lanzó la primera alerta cuando dijo que la relación bilateral entre México y Estados Unidos no se podía tolerar la corrupción porque este flagelo ahuyenta las inversiones, pero nadie lo tomó en cuenta.

Asimismo, el pasado domingo salió una nota informativa en los Ángeles Times que anunciaba que Estados Unidos le había retirado la visa, pero también nadie lo tomó en cuenta porque creían que el gobierno de Donald Trump va en contra de políticos mexicanos con claros lazos con organizaciones de narcotraficantes.

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