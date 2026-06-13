Güémez, Tamaulipas. Junio 13 de 2026- Como parte de las actividades por el Día Mundial del Viento, el titular de la Secretaría Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, acompañado de sus subsecretarios y de personal de esta dependencia, participaron en la rodada ciclista realizada en el parque eólico La Mesa, en el municipio de Güémez.

En colaboración con la empresa GEMEX, quién dirige este parque eólico, se llevó a cabo esta actividad deportiva, teniendo como espectáculo un recorrido especial de 15 km, rodeados de la flora y fauna endémicos y junto al girar constante de los aerogeneradores.

En uso de la palabra, el secretario Walter Ángel, agradeció la organización de estos eventos que nos unen para disfrutar una actividad deportiva, pero también para reflexionar acerca de la importancia del viento y de la gran relevancia para Tamaulipas al ser el segundo estado en generación de electricidad con energía eólica, lo que impulsa oportunidades y genera desarrollo en el estado.

“A nombre del gobernador, Américo Villarreal, seguimos acompañando a las empresas para que sigan invirtiendo en el estado, para que generen más trabajo, más empleo, más oportunidades, más energía; y desde la Secretaría de Desarrollo Energético, al culminar la presente administración, vamos a dejar a Tamaulipas como el primer lugar en generación eólica, gracias a los proyectos aprobados desde la federación”, agregó.

Asimismo, invitó a las y los asistentes a participar en la Carrera Atlética “Corre como el Viento 2026”, este próximo 14 de junio a partir de las 05:30 horas, en el patinadero del Estadio Marte R. Gómez, para seguir celebrando el Día Mundial del Viento.