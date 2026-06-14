Autoridades federales intervinieron tras el hallazgo de artefactos sospechosos en un predio del Fraccionamiento San Valentín; fueron puestos a disposición de la FGR para las investigaciones correspondientes.

Reynosa, Tamaulipas.– Elementos de la Guardia Estatal localizaron presuntos artefactos explosivos improvisados durante una intervención derivada de un reporte ciudadano sobre objetos sospechosos en un predio del Fraccionamiento San Valentín, en Reynosa.

De acuerdo con el informe oficial, el personal de seguridad acudió al lugar señalado y encontró los objetos al interior de una hielera de unicel. Por sus características visibles, se indicó que podrían tratarse de dispositivos elaborados de manera artesanal.

Ante el hallazgo, los elementos aplicaron los protocolos de seguridad correspondientes, acordonaron la zona y notificaron la situación al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5).

Posteriormente, personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) acudió al sitio para realizar la recolección de los artefactos y trasladarlos para su puesta a disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad encargada de las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos ni mayores detalles sobre el tipo de material asegurado.