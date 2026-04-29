Demasiada coincidencia como para dejar pasar la rola por la segunda base, del vertiginoso momento político que vive el país, en donde la variable USA tiene un papel determinante. Prefiero pecar de suspicacia, que de ingenuidad y tratar de unir dos hechos aparentemente aislados.

Justo cuando la gobernadora de Chihuahua, MARU CAMPOS GALVÁN, está en la picota nacional y llamada a cuentas por el Senado de la República, por la presencia de dos agentas de la CIA en un operativo de seguridad realizado la semana pasada en ese estado, el Departamento de Justicia del gobierno norteamericano exige la extradición de un grupo de funcionarios de Sinaloa, destacando el gobernador RUBÉN ROCHA MOYA.

De tener bajo los reflectores nacionales a la mandataria del PAN, en un abrir y cerrar de ojos ahora tenemos a un mandatario de MORENA, señalado por sus nexos con el crimen organizado.

Justo cuando la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO y el presidente de la JUCOPO senatorial, IGNACIO MIER VELAZCO, tienen acalambrada a CAMPOS GALVÁN, por violación a la Carta Magna y a la Ley Nacional de Seguridad, la Fiscalía del Distrito sur de Nueva York divulgA la información que señala a ROCHA MOYA y al senador ENRIQUE INZUNZA CÁZAREZ, por los delitos de narcotráfico y posesión de armas.

Justo cuando la presidenta SHEINBAUM PARDO exige respeto al gobierno del presidente DONALD TRUMP, por la presencia de los agentes de la CIA en el operativo de Chihuahua, allende el Río Bravo se pide la extradición de un destacado político del partido en el poder.

MARÍA EUGENIA CAMPUS GALVÁN, es una abogada panista que antes de ser gobernadora, fue alcaldesa de Chihuahua, diputada local de mayoría y diputada federal en la LX Legislatura.

Durante la diputación federal (2006-2009), fue compañera de legislatura de OMEHEIRA LÓPEZ REYNA, GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, TOMÁS GLORIA REQUENA y de CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS.

Mientras que, RUBÉN ROCHA MOYA, fue senador de mayoría y legislador local plurinominal. Entre estos dos cargos, se desempeñó como Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (1993-1997), cuando la UAT estaba bajo la batuta de HUMBERTO FILIZOLA HACES (1991-2003).

Insisto, demasiada coincidencia que el gobierno norteamericano señale como presunto delincuente al gobernador RUBEN ROCHA MOYA, integrante del partido en el poder, justo cuando la gobernadora MARU CAMPOS GALVÁN estaba en el ojo del huracán y en el Senado se pedía tramitar su desafuero para llevarla a juicio político.

Demasiada coincidencia entre dos hechos aparentemente aislados, que me hacen pecar de suspicacia y no de ingenuidad.

Qué casualidad: justo cuando la presidenta SHEINBAUM PARDO señala a la gobernadora panista de Chihuahua, por infringir el marco jurídico mexicano en materia de seguridad nacional, el gobierno de DONALD TRUMP le exige extraditar a un mandatario de MORENA.

Además, todo este merequetengue sucede cuando los gobiernos de México y de USA, revisan el Tratado Comercial de Libre Comercio, en el que tiene especial interés el presidente TRUMP, con su política de aranceles para evitar que China siga vendiendo a nuestro país.

Sin duda alguna, el gobierno norteamericano hace política presionando al de México, y así llevar agua al molino republicano que la necesita para elevar el nivel de aprobación de TRUMP entre el electorado gringo.

Que anda por los suelos, justo cuando en noviembre del año en curso tendrá elecciones legislativas, en donde los demócratas pueden ganar la mayoría en el Congreso.