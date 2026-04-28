Luego de la protesta contra la directora Deysi Álvarez y el cierre del Tec Victoria por parte de los estudiantes liderados por el alumno Diego Pacheco Santiago, este lunes 27 autoridades federales de educación llegaron, con los insurrectos, a un acuerdo : vuelta a clases este martes 28, inicio de auditoria que deberá dar resultados a mediados de mayo, cierre de la oficina de la dirección y la prohibición absoluta de que la directora Deysi ingrese a las instalaciones del Tecnológico, hasta en tanto la autoridad federal emita un dictamen.

Trasciende que el periodo de la directora Deysi Álvarez concluyó en febrero, y que entre otras cosas nocivas que ha hecho, además de represión contra alumnos a los que ha intentando expulsar , están el haber despedido a 40 profesores de horario libre para colocar en su lugar a recomendados. Asimismo ha incrementado en forma abusivas las cuotas escolares y que tiene las instalaciones del Tec Victoria, sanitarios incluidos, en condiciones pal’perro.

Nos reportan asimismo que en sus charlas habituales la directora del Tecnológico se la vive presumiendo que cuenta con el total respaldo y apoyo del director nacional de Educación Tecnológica, Ramón Jiménez; y del Ing. Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas del Gobernador Dr. Américo Villarreal.

Trascendió que en el marco del reciente 50 aniversario de la Fundación del Tec Victoria, la directora Deysi Álvarez, ante las autoridades federales de Educación, ha presumido como suyas diversas obras que emprende la Asociación de Ex Alumnos del Tec Victoria, entre ellas la construcción del nuevo auditorio.

EN LA UAT 50% de ALUMNOS CUENTAN CON BECA

A pocas horas de su Segundo Informe, en entrevista con medios de comunicación, el rector Dámaso Anaya Alvarado, resaltó que uno de sus logros ha sido fortalecer el programa de becas, logrando que el 50 % de la matrícula total —que abarca a más de 42 000 estudiantes, desde preparatorias hasta posgrados— cuente con este beneficio, lo que significa que uno de cada dos alumnos recibe respaldo institucional.

El rector Dámaso Anaya aseveró que su administración está implementando una transformación significativa en la infraestructura de la Universidad, enfocada en la modernización de aulas, laboratorios, la construcción de techumbres y la mejora de espacios comunes para elevar la calidad de la enseñanza.

Este segundo informe, que reafirma el compromiso de la UAT con la comunidad, se llevará a cabo el miércoles, 29 de abril, a las 12:00 horas en el Centro de Excelencia del campus Victoria, y será difundido en vivo por videoconferencia a las facultades, unidades académicas y dependencias de la Universidad

INTENSA, EN TAMAULIPAS ,SEMANA NACIONAL DE VACUNACION

Entre las cosas harto positivas que tiene Tamaulipas es que contamos con el hecho de que gobernador del estado—Américo Villarreal Anaya–sea un profesional de la Medicina. Así, del 25 de abril al 2 de mayo se hace en nuestro lindo Tamaulipas, de Nuevo Laredo a Tampico la Semana Nacional de Vacunación.

Así, en esta jornada por la salud, la meta es aplicar más de 48 mil dosis con enfoque a recién nacidos, niñas, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y población en general.

La nueva secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández, destaca que como parte de esta campaña se incorpora una nueva vacuna dirigida a mujeres embarazadas: la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR), la cual protege a los recién nacidos contra infecciones respiratorias graves como neumonía y bronquitis.

RAMIRO RAMOS, BUSCA RECUPERAR MUNICIPIOS PARA EL PRI

El ex presidente del Congreso de Tamaulipas, el neolaredense Ramiro Ramos Salinas, ya lo dijo bien claro: el PRI tiene posibilidades reales de recuperar municipios estratégicos del estado en las próximas elecciones, pese al dominio que actualmente tiene el partido MORENA.

Entre los municipios viables de recuperar están: Nuevo Laredo, donde MORENA ha ganado por escaso margen, así como Miguel Alemán, Matamoros, Río Bravo y San Fernando. NOS VEMOS.

Azahel Jaramillo Hernandez

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