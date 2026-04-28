*.-CARMEN LILIA REIVINDICA AL MORENISMO MUNICIPAL EN MEXICO-

Dentro de la gran vuelta por la candidatura morenista a la alcaldía de Reynosa, se vivió recientemente un nuevo circuito de pedalistas políticos.

En dicho escenario, el Presidente del Congreso local, Humberto Prieto tomó la delantera, debido a que el también legislador Marco Gallegos se vio afectado por la quema de su taller donde reparaban vehículos de seguridad pública.

Esto último lo ha dejado en evidencia, pues una de las máximas de la 4T, es la de “cero corrupción” y negocios ilícitos, al amparo del poder que le otorga un cargo de elección popular. Y el de ocupar una posición estratégica.

Al margen de otras situaciones propias del entorno reynosense, lo que ha quedado al descubierto son los contratos millonarios de un diputado que ocupa actualmente la Presidencia de la Comisión de este tema duro en el Congreso local.

De manera que adicional a la incineración del mencionado local, (lo cual es desde luego lamentable) lo más delicado fue la quemazón política de Gallegos. Mientras eso sucede, el Presidente del Congreso morenista, Prieto Herrera, sigue picando piedra con eventos como las funciones de cine para los alumnos de la escuela primaria “Carlos Fuentes Macías”.

Humberto Prieto ha estado entregando apoyos médicos, en áreas populosas de Reynosa. Se reunió también con padres de familia en la escuela “Gustavo Díaz Ordaz”. Todo lo anterior, además de convivencias y recorridos por algunas colonias, como la “Ferrocarril Oriente”.

Prieto anunció que para el presente 2026, en su agenda figura acciones como el rescate de la laguna La Escondida”, así como mejoras generales para la infraestructura urbana de esa ciudad fronteriza.

En resumen, el Presidente de la Junta de gobierno del congreso tamaulipeco, anda realizando una fuerte campaña en su ciudad adoptiva. Y se ve que se está posicionando fuertemente, de cara a la elección del 2027, donde puede ser la carta fuerte de Palacio de Gobierno.

——-CARMEN LILIA, REIVINDICA AL MORENISMO MUNICIPAL EN MEXICO—–

Dado que, de acuerdo a las empresas de evaluación y sondeos en el país, los ayuntamientos más exitosas, son gobernados por partidos opositores a la marca guinda, resalta mucho el papel que está jugando la administración de Nuevo Laredo, con Carmen Lilia Canturosas al frente.

En la reciente evaluación de la casa Mitofsky, correspondiente al mes de abril, la neolaredense Carmen Lilia Canturosas Villarreal se sitúa en el tercer lugar de los Presidentes municipales mejor evaluados del país. Con un total de 61.2 puntos porcentuales, a solo milésimas del segundo y primer lugar.

Carmen Lilia trabaja fuerte un día sí y otro también. Todo ello la convierte en una digna discípula política de la Presidenta Sheinbaum. Recientemente la alcaldesa de Nuevo Laredo escribió en una de las plataformas de las redes sociales lo siguiente:

—Me da mucho gusto ver el respaldo tan fuerte que hoy tiene nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum. Ese 70 por ciento de aprobación no es casualidad. Es el resultado de un gobierno cercano a la gente, con rumbo claro y principios firmes.

–Cuando se gobierna con honestidad, con visión social, y poniendo siempre al pueblo en el centro de las decisiones, los resultados se sienten y la confianza crece. En Nuevo Laredo trabajamos todos los días en esa misma ruta, sumando esfuerzos para que la transformación continue, y llegue a cada rincón de nuestra ciudad.

—Hoy más que nunca, en México sabemos que hay liderazgo. Hay proyecto y hay mucha Presidenta.

Esas fueron las palabras de una mujer que sigue pisando fuerte en el hándicap por la gubernatura 2028. Y que en el 2027, vivirá su propia sucesión municipal.