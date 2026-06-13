Elementos del Operativo Carretera Segura atendieron una falla mecánica en una camioneta que circulaba rumbo a La Pesca, permitiendo que la conductora continuara su viaje sin contratiempos.

Abasolo, Tamaulipas. La presencia permanente de la Guardia Estatal en las carreteras de Tamaulipas permitió brindar apoyo oportuno a una automovilista que sufrió una avería mecánica mientras transitaba por la Carretera Estatal 75, en el tramo que conecta los municipios de Villa de Casas y Soto la Marina.

El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 35, donde elementos que participan en el Operativo Carretera Segura detectaron una camioneta detenida sobre la vía y se aproximaron para verificar la situación.

Tras entrevistarse con la conductora, los agentes conocieron que se dirigía desde Ciudad Victoria hacia el poblado turístico de La Pesca cuando presentó una falla en el neumático trasero izquierdo de su unidad, una camioneta Chirey Tiggo.

Ante la situación, el personal de la Guardia Estatal proporcionó asistencia inmediata utilizando equipo especializado, entre ellos un gato hidráulico y una cruceta, herramientas que permitieron realizar las maniobras necesarias para solucionar el problema en pocos minutos.

Gracias a la intervención de los elementos de seguridad, la automovilista pudo reanudar su trayecto de manera segura y continuar su viaje sin mayores contratiempos.

Este tipo de acciones forman parte de la estrategia de proximidad implementada por la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), cuyo objetivo es fortalecer la atención ciudadana y brindar apoyo a quienes transitan por las carreteras del estado.

Además de las labores de vigilancia y prevención del delito, la corporación mantiene presencia en los principales corredores carreteros para atender emergencias, ofrecer orientación y auxiliar a conductores que enfrentan situaciones imprevistas durante sus recorridos.

Con ello, la SSPT busca reforzar la confianza de la ciudadanía y garantizar condiciones de mayor seguridad para residentes y visitantes que utilizan la red carretera tamaulipeca.