Ahora que la diputada local Gabriela Regalado Fuentes de Morena dio a conocer que Tamaulipas es el primer estado del país en tener un registro completo de 50 congregaciones religiosas de la comunidad evangélica en la entidad, se abre la posibilidad de que aquellos pastores que abusen de sus feligreses sean juzgados conforme la ley, sobre todo cuando existe el antecedente del juicio que enfrenta en los Estados Unidos el líder de la iglesia “La Luz del Mundo”, Naasón Joaquín García.

La legisladora morenista explicó que existe un convenio marco con la Secretaría de Gobernación (Segob), que encabeza Rosa Icela Rodríguez Velázquez, para registrar a las congregaciones religiosas en nuestra entidad, en donde no sólo se refleja el avance que han tenido las iglesias evangélicas, sino también la significativa reducción de fieles católicos.

En la actualidad, se estima que alrededor del 72% al 77% de la población se identifica como católica en nuestro país, lo que representa entre 97 y 98 millones de personas de un total de 130 millones de habitantes, según el censo del 2020 que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En contraste, la comunidad evangélica en México ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, por lo que en la actualidad se considera como la segunda comunidad religiosa más importante del país, puesto que el 15% de la población comulga abiertamente esta religión.

Y ahora que la diputada Regalado Fuentes concluyó el registro de las congregaciones evangélicas en nuestra entidad, no estaría mal que organice una campaña para que se dieran a conocer quiénes son los pastores que guían espiritualmente estas comunidades, sobre todo que difunda los castigos penales que se les podrían aplicar en caso de que abusen de sus feligreses.

No se puede dejar de soslayar este caso ahora que el juez Juan José Rodríguez Velarde, del Centro de Justicia Penal en Puente Grande, Jalisco, ordenó reabrir la carpeta de investigación relacionada con Naasón Joaquín García, líder de la iglesia evangélica La Luz del Mundo.

La decisión se sustenta en la falta de colaboración entre la FGR durante la gestión de Alejandro Gertz Manero y las autoridades de Estados Unidos, lo que impidió sustentar adecuadamente la demanda en contra de Naasón Joaquín García por el tráfico de menores, producción de pornografía infantil, abuso sexual, entre otros delitos.

Recientemente, se le suspendieron derechos como ministro del culto a Naasón Joaquín García, por lo que ahora nadie duda que se procederá penalmente contra de él en nuestro país, luego de que la FGR ordenó el no ejercicio de la acción penal en diciembre del 2025.

En otro tema, ayer se reanudaron las clases en el Tecnológico de Ciudad Victoria luego de 5 días que estuvieron tomadas sus instalaciones por estudiantes que denunciaron irregularidades administrativas y exigían la renuncia de la directora Deysi Yesica Álvarez Vergara.

Los estudiantes que organizaron el paro de actividades dialogaron con los funcionarios del área jurídica del Tecnológico Nacional de México (TecNM), que encabeza Ramón Jiménez López, por lo que acordaron regresar a clases y que se auditen los movimientos financieros del plantel en Ciudad Victoria.

También acordaron que la dirección permanecerá clausurada y no podrá ingresar la directora Álvarez Vergara hasta que se concluya la auditoria y se esclarezcan las denuncias presentadas.

Se garantizó que ningún alumno sea castigado por participar en el paro de actividades que encabezó Diego Pacheco, quien exige que se reanude la entrega de becas que había sido suspendida, entre otros servicios escolares en beneficio de la comunidad estudiantil.

Por otra parte, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Pablo Eduardo Haro Panduro, señaló que el cierre de maquiladoras ha provocado que alrededor de 3 mil trabajadores se quedaron sin empleo en la frontera entre Texas y Tamaulipas.

Haro Panduro dijo que empresas como Tridonex, Trico y Cardone cerraron sus puertas por cuestiones financieras de sus matrices en Estados Unidos, por lo que desde hace tiempo se temía el cierre definitivo de las maquiladoras instaladas y por ende el despido de trabajadores.

“En el caso de Tridonex, que se dedica a la fabricación de componentes automotrices, principalmente plumas o hules para limpiaparabrisas, además de otras piezas plásticas y metálicas para el mercado automotriz, existe la posibilidad que reanude actividades en el corto plazo”, reveló Haro Panduro.

Y agregó, que el cierre de las maquiladoras afectó de inmediato las actividades económicas de varias ciudades fronterizas, puesto que se redujo drásticamente el consumo de gasolina, la compra de alimentos, entre otras necesidades básicas.

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