Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La transformación educativa en Tamaulipas avanza con una visión centrada en la dignidad humana, la convivencia y la construcción de la paz, destacaron autoridades al retomar los principios de la Nueva Escuela Mexicana.

Se subrayó que, como lo expresó el gobernador Américo Villarreal Anaya en su Cuarto Informe de Gobierno, la transformación no solo implica impulso, sino institucionalización, arraigo y permanencia, transitando de la promesa a la estructura, del deseo al hábito público y del discurso a una nueva concepción del derecho a la educación.

En este sentido, se precisó que el enfoque de la Nueva Escuela Mexicana busca formar personas libres, solidarias, críticas y comprometidas con su comunidad.

“No solo se trata de enseñar contenidos. Se trata de educar para la dignidad, la convivencia, la igualdad y la construcción de paz”, se destacó.

Asimismo, se reconoció que estos avances han sido posibles gracias al liderazgo del mandatario estatal, en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum, consolidando una transformación educativa alineada con las necesidades y aspiraciones de la sociedad tamaulipeca.

Finalmente, se afirmó que el legado del actual gobierno será el fortalecimiento del sector educativo, al contener el deterioro heredado, fomentar el diálogo con las comunidades escolares y sentar bases sólidas para el desarrollo social a través de la educación.