Reynosa, Tamaulipas.– Integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos localizaron una fosa clandestina con restos óseos humanos durante una jornada de búsqueda realizada en el ejido El Porvenir, al poniente de Reynosa.

El hallazgo se registró la tarde de este viernes mientras integrantes del colectivo efectuaban labores de prospección en una zona enmontada de esa comunidad rural, acompañados por elementos de la Guardia Estatal.

De acuerdo con información difundida por la agrupación encabezada por Edith González, en el sitio fueron encontrados restos humanos que, de manera preliminar, podrían corresponder a dos personas sepultadas en una misma fosa clandestina.

Durante la inspección también fueron localizadas diversas prendas de vestir, las cuales serán dadas a conocer posteriormente con el objetivo de apoyar posibles procesos de identificación por parte de familiares de personas desaparecidas.

Tras el descubrimiento, el colectivo notificó a las autoridades correspondientes para que personal de Servicios Periciales y agentes investigadores realizaran el procesamiento de la escena, el levantamiento de indicios y la recuperación de los restos.

Amor por los Desaparecidos informó que este hallazgo representa el positivo número 26 obtenido en sus jornadas de búsqueda, mientras que la actividad desarrollada corresponde a la búsqueda número 77 realizada por el colectivo en Tamaulipas.

Las investigaciones continuarán para determinar la identidad de las víctimas y esclarecer las circunstancias en las que fueron sepultadas en el lugar.

Reportero | Julio Manuel Loya Guzmán

Adaptación | Bernardo DlaRosa Cast

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