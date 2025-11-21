La elección del nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia en Tamaulipas, desde luego sentará las bases para un ajuste estratégico en áreas relacionadas con la Secretaría de Seguridad Pública.

Y es que, todo parece indicar que WILLY ZÚÑIGA CASTILLO, actual titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se perfila para asumir la FGJE.

¿En base a qué estamos en condiciones de adelantar esa posibilidad?

Diremos que WILLY es amigo y mantiene una amistad con el actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el gobierno de la república, es decir, OMAR GARCÍA HARFUCH.

Y aunque ZUÑIGA CASTILLO podrá decir que esa amistad no influye en el nombramiento del próximo Fiscal de Tamaulipas, la realidad de las cosas es que por principio, habría una mejor coordinación y trabajo, para atender temas relacionados con la investigación y persecución de los delitos.

WILLY forman parte de una generación que se ha venido capacitando y profesionalizando durante muchos años y en ella se encuentra HARFUCH.

Aparte de ello, se ha desempeñado como Fiscal de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas.

También fungió como Coordinador Estatal Antisecuestros en el Estado, fue Rector de la Universidad de Seguridad y Justicia y últimamente, en el Secretariado Ejecutivo, entre otros cargos. Es decir, encajaría en la FGJE.

Y aunque mucho se ha mencionado a JESÚS EDUARDO GOVEA OROZCO, habrá que decir que en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha dado importantes resultados y por tanto, lo más conveniente es que siga en ese cargo. De otra forma, quien llegara a la Fiscalía Antisecuestros, tendría que empezar de cero.

Ahora bien, si WILLY llegara a la FGJE, tendría que dejar el cargo en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a donde podría llegar, alguno de los que se registraron para participar en el proceso para elegir titular de la FGJE.

Uno de ellos y, sin restar importancia a los demás, podría ser HERNÁN DE LA GARZA TAMEZ, ex presidente del Poder Judicial del Estado, quien podría llegar al Secretariado, cargo en el que ya estuvo en los inicios de este organismo, es decir, hace más de una década.

Obvio que también se preguntarán ¿en base a qué? Sencillo, HERNÁN terminó su encomienda bien, con disposición para el proceso de entrega recepción y la voluntad de contribuir a despejar dudas con las nuevas tecnologías del PJE. En fin.