*La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, llama al alcalde Carlos Peña a dialogar con colectivos tras polémico desfile Revolucionario.

Por Julio Manuel Loya Guzmán

Cd. Victoria, Tamaulipas.– La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Eva Reyes, lamentó el desaire que sufrieron Madres Buscadoras del Colectivo Amor por los Desaparecidos durante el desfile cívico en Reynosa, donde autoridades municipales les dieron la espalda y se retiraron del presidium al momento de su participación.

La diputada quien también preside la Comision de Derechos Humanos en la 66 Legislatura, calificó como “triste y dolorosa” la actitud mostrada desde el presidium, asegurando que quienes ocupan cargos públicos también tienen un deber moral y humano que va más allá de su responsabilidad institucional.

Y es que también al concluir dicho desfile civico el secretario del Ayuntamiento de Reynosa, Antonio de León, habría provocado a las manifestantes para que perdieran el control, situación que fue capitalizada por algunos medios de comunicación afines al gobierno municipal para descalificar a las madres buscadoras.

“Es imposible ordenar que alguien actúe con moralidad o respeto, pero duele ver cómo a quienes ya cargan un dolor tan grande se les sobrevictimiza”, expresó la legisladora al señalar que conoce de cerca a varias integrantes del colectivo y su incansable búsqueda de personas desaparecidas.

Afirmó que las escenas difundidas en video y los testimonios de la ciudadanía dejan claro que las Madres Buscadoras no fueron atendidas, pese a que posteriormente el alcalde aseguró que su administración estaba abierta a recibirlas y escucharlas.

“Este dolor no puede pasar inadvertido. No podemos permitir que se les cierre la puerta o se les dé la espalda. Hay un compromiso moral de verlas a los ojos, de escucharlas y de abrazarlas”, añadió.

Reyes reconoció que también existe una deuda en el Poder Legislativo, pues los diputados deben reforzar el diálogo con alcaldes y alcaldesas para garantizar que el tema de personas desaparecidas sea atendido no solo desde la compasión, sino con participación activa en búsquedas, enlaces institucionales y cumplimiento pleno de los derechos humanos.

La diputada envió un mensaje directo al colectivo Amor por los Desaparecidos, al que dijo apreciar profundamente. “Ayer me comuniqué con una de sus integrantes para expresarles mi respeto y mi cariño. Aquí estoy para hacer lo que corresponda y para evitar que hechos como estos se repitan”.

Respecto a la postura del alcalde de Reynosa, Eva Reyes pidió que la disposición no se quede solo en declaraciones públicas.

“Ojalá la apertura se traduzca en acciones. Vale la pena hacer los llamados correspondientes y sentarse a dialogar de una vez con todas y todos”, sostuvo.