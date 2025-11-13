El título de hoy se refiere a la consecuencia o resultado de una determinada acción. Según la teoría este vocablo se concibe como una resistencia, fuerza contraria u opuesta a algo. Es decir, se trata también de la manera en la cual un objeto o individuo se comporta ante un estímulo concreto.

En otras palabras, es la acción que se opone a otra. Pudieran ser sinónimos: oposición, resistencia, enfrentamiento, negativa, rebeldía, desobediencia. Hay quien asegura es una actitud opuesta a las innovaciones, al tradicionalismo, al conservadurismo.

El título y la explicación se refiere a la crisis política por la que los mexicanos estamos atravesando cuando, por un lado, desde el nacimiento de la 4T se ha hecho énfasis en un divisionismo social muy acentuado donde hasta las familias se han separado en los seguidores o creyentes de la corriente Macuspana y los que “despertaron de la desesperanza de Morena”.

El detonante fue el asesinato del alcalde de Uruapan, Mich., quien decepcionado del partido presidencial fundó su movimiento político independiente llamado ‘Del Sombrero’ que no solo con declaraciones, más bien con hechos, intentó mantener a raya a la delincuencia organizada y en esa lucha el gobierno federal simuló ayuda con el envío de la Guardia Nacional y militares… por algunos días.

Después del asesinato por un menor de edad, las culpas aparecieron y la defensa en la mayoría de los casos fue la politización hasta partidista de todos los bandos, incluyendo a los empresarios.

En medio de los dimes y diretes surge el movimiento de la “Generación Z”, conocida también como ‘Centennials o Post Mileanials’ que no es otra cosa que un grupo pacifista de los nacidos ente 1997 y 2012, cuyo entorno ha sido dominado por la tecnología digital, significando a internet, redes sociales y dispositivos móviles desde una edad temprana, lo que ha influido en su forma de comunicarse, aprender y relacionarse con el mundo.

La muerte Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, dio pie para la organización de la megamarcha para el próximo sábado 15 de noviembre en varias ciudades del país, lo que originó reacciones del gobierno mexicano, sobre todo en el campo mediático.

Ejemplos son varios, como el ‘tocamiento’ a la presidente Sheinbaum Pardo en plena vía pública… también el descrédito presidencial y partidista a varios empresarios, políticos y periodísticas… Convocatorias a una marcha igual organizada por el gobierno… el blindaje con altas barreras metálicas del Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana, el ayuntamiento de la CDMX, etc.

Llamó la atención que desde el centro están enviando representantes a las entidades, quizá con amenazas de participar en la megamarcha del 15 de noviembre próximo, con acciones muy específicas precisamente, se interpreta, como distractores.

La mañana de este jueves, en algún anexo del Congreso de Tamaulipas se convocó a una conferencia de prensa por el Grupo parlamentario de Morena y el propio partido, con asistencia de legisladores federales anunciando la instalación de mesas recaudatorias de firmas para solicitar la extradición del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

La meta, según se planteó a los reposteros es la de recabar más de 100 mil firmas en todo el estado con la intención de solicitar a las autoridades federales se extradite al exgobernador blanquiazul por lo que se pretende recabar el número de firmas.

La reacción de los morenistas quizá es con la intención de sosegar las declaraciones mediáticas de García Cabeza de Vaca que últimamente ha dispensado a medios nacionales y donde involucra desde al expresidente López, hasta autoridades estatales, legisladores federales y locales y presidentes municipales en el tema del Guachicol Fiscal.

Sin embargo, la razón Morenista en este tema es que el exgobernador ya no tenga protección alguna y sea extraditado para que pague por lo que se le juzga en territorio mexicano.

En conferencia de prensa, estuvo el diputado federal, Sergio Gutiérrez, quien señaló que no debe quedar impune el exmandatario a quien calificó de engañar al pueblo tamaulipeco.

Cierro este espacio con la pregunta ¿Es reacción…?