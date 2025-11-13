En el Día Mundial de la Diabetes, Sandoz México busca crear consciencia sobre esta enfermedad que causa la muerte de más de 112,000 mexicanos

Ciudad de México, 13 de noviembre de 2024 – Anualmente, el 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, fecha creada en 1991 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de la Diabetes (FID) como respuesta al alarmante aumento de casos de diabetes en el mundo. De acuerdo con la OMS, en el mundo existen más de 830 millones de personas viviendo con diabetes. [i]

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2024, más de 112,000 personas fallecieron a causa de la diabetes mellitus, la cual continúa siendo la segunda causa de muerte en nuestro país.[ii] Por otro lado, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022 (ENSANUT) indicó que en nuestro país la prevalencia de diabetes diagnosticada y no diagnosticada fue de 18.3% lo que representa aproximadamente 14.6 millones de mexicanos.[iii]

Alineados a los objetivos de la OMS, Sandoz México, líder global en medicamentos genéricos y biocomparables, se une a esta fecha para crear consciencia sobre esta enfermedad crónica, su prevención, la importancia del diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado para las personas que la padecen.

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia o aumento del azúcar en la sangre. Existen dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 se caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina mientras que la diabetes tipo 2 tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina, lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso o la inactividad física.[iv]

Existen diversos síntomas de la diabetes, los cuales dependen de los niveles de glucosa sanguínea, tales como: más sed de lo habitual, necesidad frecuente de orinar, pérdida de peso involuntaria, presencia de cetonas en la orina (las cetonas son un producto secundario de la descomposición de músculo y grasa que ocurre cuando no hay suficiente insulina), sensación de cansancio y debilidad, sensación de irritabilidad u otros cambios de estado de ánimo, visión borrosa, llagas que tardan en cicatrizar así como infecciones frecuentes en las encías, la piel o la vagina.[v]

“La diabetes es una enfermedad multiorgánica, ya que puede afectar a diversos órganos del cuerpo. Hoy sabemos que la inflamación crónica desempeña un papel central en este proceso, dañando distintos órganos blandos como el riñón, el corazón y el páncreas. Además, cuando se inflaman los nervios, puede comprometerse el nervio óptico, lo que da origen a complicaciones como la retinopatía diabética”, afirmó la Dra. Katia Pineda, directora médica de Sandoz México.

Hay varias complicaciones que la diabetes puede traer consigo, tal es el caso de las enfermedades cardiovasculares, el daño a los nervios por diabetes (neuropatía diabética), daño a los riñones por diabetes (nefropatía diabética) la cual puede causar insuficiencia renal crónica, daños en el pie (conocido como pie diabético), afecciones de la piel y boca, deterioro de la audición, Alzheimer y depresión.[vi]

“Mi primera recomendación es realizar chequeos médicos de forma anual, y en personas mayores de 40 años, cada seis meses, para detectar oportunamente cualquier alteración metabólica. La prevención sigue siendo la clave: mantener una alimentación saludable, realizar actividad física regular, cuidar la salud mental y asegurar una adherencia terapéutica adecuada. En personas que viven con diabetes es fundamental mantener un control integral: cuidar el peso corporal, mantener un perfil de lípidos saludable, es decir, evitar niveles elevados de colesterol, y vigilar la presión arterial. Todo esto contribuye a reducir complicaciones cardiovasculares y a mejorar la calidad de vida del paciente”, concluyó la Dra. Katia Pineda, directora médica de Sandoz México.

Sandoz México reafirma su compromiso con la salud creando consciencia sobre enfermedades crónicas como la diabetes, promoviendo la importancia de realizar chequeos médicos periódicos para su prevención y detección temprana. Al mismo tiempo, la compañía trabaja para atender las necesidades de quienes viven con esta condición, facilitando el acceso a tratamientos que contribuyen al control de la enfermedad y a una mejor calidad de vida.

