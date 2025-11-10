UNO. – Como era de esperarse, la Secretaria de Educación en Tamaulipas confirma la aportación de la información que desde hace un tiempo se ventila en los medios y las redes sociales y que ahora se proporciona a la Fiscalía del Estado, específicamente a la anticorrupción, por el desvío de dinero de las becas SET-SNTE.

Aun cuando Arnulfo Rodríguez y su pandilla le echen la culpa a las grillas, lo cierto es que esa es solo una parte de las acciones ilícitas y malas prácticas que se realizan en la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación también cómplice de otras acciones irregulares y casualmente bajo el liderazgo de quien hoy dirige los destinos del SNTE, que en su anterior periodo permitió y se hizo el agachón para no reclamar la omisión de depósito de 440 millones que si se descontaron al trabajador pero no se aportar al IPSSSET.

Las malas cuentas de Arnulfo y su Comité salieron a la luz pública y seguro que más de uno no a de conciliar el sueño, saben que pronto podrán estar en el banquillo de los acusados y podrían parar en la cárcel por el quebranto al erario público que vía becas realizan y sobre todo para ellos mismos.

Vale la pena recordar que aun cuando el dirigente quiere lavarse las manos son sus mismos secretarios generales y su encargado de becas, además de su comité quienes entregan las solicitudes, recepcionan documentos, hacen propuestas y asignaciones, por lo que ahora les toca rendir cuentas.

Por lo pronto el Dr. Miguel Ángel Valdez García, da a conocer que ya colabora con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en la investigación que se menciona y que tiene que ver con un presunto desvío de recursos del programa de becas SET-SNTE.

La Secretaría está obligada a entregar listados, montos y toda la información requerida por las autoridades, y aclara el Dr. Miguel Ángel Valdez García, no se trata de querer, más bien se deben facilitar las cosas y sobre todo es una obligación, simple se trata de transparencia.

Las posibles irregularidades que hoy se ventilan a la luz pública y que tienen que ver con el SNTE ya provocaron encender las luces de alerta y de entrada, ya se revisan las reglas de operación del programa de becas.

Ahora se pretende establecer reglas más estrictas en cuanto a los montos y al número de beneficiados “por familia”, pero no del Comité SNTE, de todos los trabajadores, además, limitar el número por familia para hacer rendir el dinero y sobre todo que no se abuse como parece ser el caso y donde hay que decirlo, aunque actualmente el tope es de 13 mil pesos, son varios los anotados y lo que es peor amigos de los amigos del SNTE.

DOS. – Hablando de cosas buenas, mire que la actividad no cesa en la Universidad Autónoma de Tamaulipas que este fin de semana realizo con más de 900 participantes la carrera pedestre en el Municipio de Valle Hermoso.

La “Primera Gran Carrera Familia UAMVH 5 K”, motivo a jóvenes estudiantes y académicos a participar en estas actividades a temprana hora y en donde se busca impulsar el deporte, la sana convivencia y la unión familiar.

Se trata de fortalecer la unión familiar y ensalzar los valores universitarios que impulsa el rector Dámaso Anaya Alvarado, se busca fomentar el deporte y la formación integral de los estudiantes, así como la cercanía con la comunidad de este municipio en lo que se refiere a la vinculación.

Las categorías participantes fueron 19 y menores, 20-29 años y Libre, en las ramas varonil y femenil, en donde se registró una importante participación que despertó el ánimo para seguir realizando este tipo de actividades que beneficial la salud física y mental de los estudiantes y participantes en general.

Jesús Roberto García Sandoval, director de esta institución resaltó el compromiso de la UAT por impulsar el deporte y la vida saludable en la comunidad educativa y de ese municipio, pero también la participación de cientos de corredores agrupados en varias organizaciones que se sumaron con gran entusiasmo a esta jornada deportiva.

TRES. – Todo está listo para que este fin de semana se lleva a cabo el último torneo de la temporada 2025 correspondiente al 72° Torneo de Corvina y Especies Varias denominado “Américo Villarreal Santiago”, y programado para los días 15 y 16 de noviembre en Playa La Pesca, de Soto La Marina

Según Luis Eduardo García Reyes, vocal ejecutivo de la Comisión de Caza y Pesca y Presidente del Club de Tiro Caza y Pesca Tamatan la pesca deportiva registra un importante repunte, por su promoción en la entidad en donde son poco más de 20 mil participantes los que se han sumado a distintos torneos en playas y presas.

“El promedio de participación superó los 20 mil registros y la derrama económica total ronda los 30 millones de pesos”, dice el También presidente del club Tamatan.

Por lo pronto a alistar cañas y hieleras para estar presentes en el próximo y último torneo de este año en las cálidas aguas del golfo de México.