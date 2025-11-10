Por Agustin Peña Cruz |Reportero

Tampico, Tamps.- Con una acción que refleja sensibilidad social y compromiso institucional, la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, fue reconocida por la Unión de Jubilados y Pensionados por su atención y apoyo constante a este sector que históricamente ha sido relegado. El presidente de la organización, Servando Mata Trejo, expresó su agradecimiento a la munícipe por las acciones emprendidas en favor del bienestar y la salud de los pensionados, destacando la reciente entrega de una ambulancia y una vagoneta destinadas al servicio médico de los agremiados.

Mata Trejo recordó que al inicio de la actual administración, las solicitudes de apoyo fueron insistentes debido a la desconfianza heredada de gobiernos anteriores que no respondieron con salarios dignos ni condiciones adecuadas. Sin embargo, reconoció que la gestión de Villarreal Anaya ha demostrado sensibilidad y resultados palpables, fortaleciendo la relación entre el municipio y la comunidad de jubilados.

El líder de la Unión explicó que la entrega de la ambulancia, realizada el pasado miércoles 6 de noviembre a la una de la tarde, representa un avance significativo para atender traslados médicos urgentes de los pensionados que no pueden movilizarse por sus propios medios. A su vez, la vagoneta otorgada permitirá que el cuerpo médico municipal visite a quienes enfrentan limitaciones físicas o de salud que les impiden acudir a consulta.

La directora de Servicios Médicos del Ayuntamiento, María Ofelia Cantú Rodríguez, acompañó a la presidenta municipal durante la entrega, refrendando el compromiso del gobierno local con una política pública que privilegia la salud y la dignidad de los adultos mayores.

“Esta ambulancia es un gran beneficio y un apoyo real para nosotros, porque muchos compañeros requieren traslados constantes a hospitales o estudios médicos. Hoy sentimos que no estamos olvidados”, expresó Mata Trejo.