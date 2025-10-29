Desde el sexenio pasado (2018-2014) tocó a Tartufo de Macuspana, lidiar con el presidente norteamericano, oriundo de Nueva York, el empresario Donald Trump y en apariencia el mexicano se supo imponer, aunque hay opiniones en contrario, sobre todo en el tema de migración ilegal y las caravanas.

Uno de los éxitos del gringo fue el muro humano con soldados y Guardia Nacional mexicana que autorizó el presidente de la CUATROTE para impedir que nacionales y extranjeros cruzaran la frontera México-EU como ‘Pedro en su casa’.

Una parte de la herencia que dejó Tartufo a la nueva administración presidencial fue precisamente los asuntos con el vecino norteño y más cuando nuevamente gana las elecciones el de NY porque entonces entró con más ganas de pelear e imponerse con medio mundo y, desde luego, los mexicanos no fuimos la excepción. Por el contrario, hasta parece que fuimos los preferidos por la cercanía.

No lo último. Más bien lo más reciente, es la cancelación de rutas aéreas con destino a EU a México desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en EDOMEX y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Se trata de que el Gobierno de Donald Trump tomó esa medida contra México y con ello fueron cancelados algunos vuelos comerciales y de carga desde los aeropuertos citados.

De acuerdo con Estados Unidos, México ha dañado a las aerolíneas gringas con los decretos en los que redujeron las operaciones del AICM de 61 a 44, así como la suspensión de vuelos de carga en el AICM para llevarlos al AIFA, pese a que algunas empresas extranjeras dijeron estar trabajando bien en el aeropuerto ubicado en el Estado de México.

El periódico mexicano El Financiero, señala “El Departamento desaprueba todos los horarios propuestos que puedan presentar posteriormente las aerolíneas extranjeras mencionadas anteriormente en respuesta a la Orden 2025-7-11 para cualquier aumento propuesto en la frecuencia de los servicios existentes entre Santa Lucía (NLU) o la Ciudad de México (MEX), por un lado, y cualquier punto en Estados Unidos, por el otro, hasta nuevo aviso”, señala una orden del Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos.

En otras palabras, EU reclama que, desde hace tres años, a las aerolíneas estadounidenses ‘…se les ha negado efectivamente la posibilidad de ejercer cualquier derecho de tráfico asociado a las franjas horarias”.

La medida no solo indica que ya no se abran más vuelos a Estados Unidos hasta nuevo aviso en las rutas afectadas, sino que los que ya existen tendrán que ser suspendidos o en su caso, cancelados.

Según investigaciones periodísticas, la aerolínea Viva Aerobús del empresario mexicano Carlos Slim, los destinos suspendidos en EU son: Austin (AUS), Nueva York (JFK), Chicago (ORD), Dallas/Ft. Worth (DFW), Denver (DEN), Houston (IAH), Los Ángeles (LAX), Miami (MIA) y Orlando (MCO).

La otra línea mexicana con vuelos suspendidos a Gringolandia es Aeroméxico con las rutas a Houston, McAllen y Puerto Rico.

TAMAULIPAS

Algo está sucediendo en esta ‘tierra donde se reza mucho’, que al gobierno del Dr. Américo Villarreal Anaya ‘vibras nada claras’ le están pegando a ciertos funcionarios de áreas básicas del gabinete.

Desde luego, el campo agropecuario ha sido escenario de varias protestas que lo mismo han cortado carreteras con sus muy lamentables consecuencias. Otro tema es el de la salud pública, sobre todo en el renglón de enfermedades y falta de médicos y medicamentos.

Lo más ¿reciente? es que la ‘mano negra’ regresa a Educación Pública donde la figura de la Maestra Lucía Aimé Castillo Pastor parecía obstaculizaba la gestión educativa. Sin embargo su salida no ha sido suficiente y ahora parece que ‘fuerzas exteriores’ a esta área señalan al ‘Niño Hamburguesa’ de cargos muy serios y que de una u otra forma llegaron ya la CDMX.