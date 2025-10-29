Redacción | La Región Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.; 29 de octubre de 2025. – Con un mensaje lleno de emoción y compromiso, la presidenta del Sistema DIF Victoria, Lucy de Gattás, presentó su cuarto informe de actividades, acompañada de su esposo, el alcalde Eduardo Gattás Báez, y de autoridades de los tres niveles de gobierno, representantes del sector empresarial, social y educativo.

Ante un Teatro Amalia G. de Castillo Ledón lleno, Lucy de Gattás reiteró su compromiso de seguir trabajando “unidos de corazón” por el bienestar de las familias victorenses.

“Iniciamos un nuevo ciclo con el corazón lleno de fuerza y la mirada puesta en un solo objetivo: que Victoria sea la ciudad que todas y todos merecemos, más humana, más fuerte y profundamente incluyente”, expresó.

Durante su mensaje, la presidenta del DIF Victoria agradeció el apoyo constante del Gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya y de la doctora María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, por su acompañamiento solidario y humanista hacia los grupos más vulnerables de la capital.

También reconoció el respaldo de su esposo, el alcalde Eduardo Gattás, y de sus hijos Abraham, Jacobo y Galy, por compartir la vocación de servicio y fortalecer la labor del Patronato y su equipo de trabajo.

En su informe, Lucy de Gattás destacó importantes resultados:

Más de 21 mil desayunos escolares calientes entregados diariamente.

Capacitación para 800 niñas, niños y adolescentes en los centros Luz y Arte y PANNARTI.

Siete CAIC y una guardería dedicados al cuidado y formación infantil.

2 mil 500 kits escolares distribuidos mediante el programa Pasos por la Educación.

29 consultas médicas a través del área de Atención a la Salud, recientemente equipada con apoyo de la empresa Oxxo .

Colaboración con más de 300 empresas, instituciones y asociaciones en programas sociales que mejoran la calidad de vida de las familias.

“Los tiempos actuales son de oportunidad, pero también de grandes retos. ¡Victoria tiene prisa y no puede esperar! Hoy más que nunca, sigamos unidos de corazón”, enfatizó al cierre de su mensaje, recibiendo una ovación del público presente.

Dale seguir a nuestra página para no perderte las noticias más recientes 👇