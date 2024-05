Pues hay tienen que en Reynosa en el marco de una gran fiesta hicieron cierre de campaña tres populares candidatos del Partido Verde Ecologista. Vestidos del color de la Esperanza, ondeando banderas y coreando «¡ya ganamos, ya ganamos! «,los reynosenses festejaron por adelantado el predecible triunfo de Eugenio Hernández Flores, Maki Ortiz Domínguez y Carlos Peña, el próximo 2 de junio.

En un cierre de campaña donde la alegría, la fiesta y la unidad se combinaron con la sensación de triunfo, el corazón de la Colonia Benito Juárez, se inundó con la ola verde, literal.

«Estoy muy contento porque en esta elección ya ganamos», dijo con voz emocionada el ex gobernador Eugenio Hernández Flores, quien expresó esto al referirse a la alcaldía de Reynosa con Carlos Peña Ortiz y a la Senaduría en alusión a la fórmula, al equipo que integra él mismo junto a la doctora Maki Ortiz.

Y añadió el ingeniero Geño Hernández: «¿Cómo no ganarla (la Senaduría) con el apoyo de cada uno de ustedes? ¡Ya ganamos en Reynosa y ya ganamos en todo Tamaulipas».

Vale anotar que en Reynosa—la primorosa, o la tierrosa, como gusten– se concentra, para los que gustan de los números, estadísticas y similares, el 20 por ciento de los votantes tamaulipecos anotados en el Padrón Electoral. Se trata, en Reynosa, además de una elección «en familia», dado que la candidata a senadora doctora Maki Ortiz Domínguez es madre del candidato a alcalde Carlos Peña Ortiz.

Este miércoles 29 de mayo, Geño Hernández tiene el cierre de su campaña electoral rumbo al Senado de la República. El evento será de las 6 pm a las 9 pm en El Patinadero, ubicado, ya saben en la mera esquina de Carrera Torres y Calle 16. Ahí los veo.

Dos.- Estamos en la puerta de una de las elecciones más que interesantes, enmarcadas no solamente en una ola sin precedentes de violencia. En El Mante asesinaron a puñaladas hace unas tres semanas a candidato a presidente municipal. En este arranque de semana atentaron en Jiménez (la tierra de Yolanda Saldívar, asesina de Selena Quintanilla) contra candidato del partido naranja, Movimiento Ciudadano.

Unas elecciones bien interesantes, que tienen puestos los ojos del mundo en México. Y tuvo lugar esta semana una visita presidencial de lo más interesante. Estábamos en un clima de 40 y tantos grados de calor. Y al Aeropuerto Internacional en Güémez llegó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y resulta que AMLO no se si por cuidar su investidura presidencial o qué, pero resulta que no salió del aeropuerto. Y abordo este tema yo con el derecho de la Libertad de Expresión, y dado que además yo voté hace seis años por AMLO.

Pero el caso es que el Presidente de la nación nomás no llegó al Hospital Regional de Altas Especialidades en Cd. Victoria, (H.R.A.E) donde iba a presidir una reunión de trabajo sobre importantes temas de salud. Pero no fue al Hospital. O sea, ¿por qué el Presidente se atrinchera en un Aeropuerto? El calor no era para tanto. Ciertamente desconozco si el municipio donde esta la referida terminal aérea es gobernado por Morena, pero lo que es cierto es que tanto México, como Tamaulipas, y en lo particular Ciudad Victoria es territorio Morena.

¿No quiso llegar al H.R.A.E. para no escuchar los gritos de protesta de 180 trabajadores que fueron despedidos y echados a la calle, debilitando la atención en el referido nosocomio, según advierte Carlos Contreras Izaguirre, secretario general de la sección 102 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud?

De los referidos 180 trabajadores –un buen de ellos padres de familia– solamente 70 fueron recontratados por un breve periodo de tiempo.

Declaró el lunes el líder Carlos Contreras que «ya nadie les ha dado esperanzas de regresar a laborar cuando menos con contrato, esos 180 compañeros siguen haciendo falta en el Hospital Regional, regresaron algunos, pero solo les dieron un contrato corto y volvieron a salir, y hasta ahorita no los han vuelto a llamar.

Presidente AMLO, ¿pues no que íbamos a tener servicios médicos como Dinamarca? ¿O acaso le informaron, Presidente que los empleados de Soriana podrían quejarse ante usted dado que les dieron 30 pesos de utilidades?