Aproximadamente, una tercera parte del comercio entre México y los Estados Unidos de Norteamérica, transita por los puentes internacionales de Nuevo Laredo, con lo que esto significa en términos de oportunidades para negocios dentro y fuera de la ley, siendo el municipio tamaulipeco con el presupuesto más grande (este año ejercerá $4,240’199,352, superior a los $2,853’519,721 de Reynosa y a los $1,870’000,000 de Matamoros).

Junto con pegado, su Lista Nominal de electores es la tercera más grande de Tamaulipas, después de Reynosa y Matamoros, siendo cabecera de 3 de los 22 Distritos Electorales locales.

Viene a cuento la importancia económica y política de Nuevo Laredo, porque este martes YURIRIA ITURBE VÁZQUEZ, dirigente estatal de MORENA, hizo un pronunciamiento sobre los acontecimientos que están ocurriendo en este municipio, provocados por la alianza entre YAHLEEL ABDALA CARMONA, candidata del PRIAN, y un grupo generador de violencia.

Acompañada por ARCENIO ORTEGA LOZANO y MANUEL MUÑOZ CANO, dirigentes del PT y PVEM, así como por ANDRÉS NORBERTO GARCÍA REPPERT FAVILA, representante de MORENA ante el IETAM, la profesora ITURBE VÁZQUEZ denunció que, en Nuevo Laredo, ABDALA CARMONA y sus aliados, están amenazando a la militancia y los liderazgos de los partidos obradoristas, para impedir la reelección de CARMEN LILIA CANTÚROSAS VILLARREAL, quien aventaja claramente en las encuestas.

“En su desesperación porque perderá la elección presidencial y reducirá su presencia como partido opositor, el Partido Acción Nacional tiene en marcha una estrategia para generar violencia en el país, que ha incluido el territorio electoral de Tamaulipas”, sostuvo la dirigente de MORENA

“La candidata Yahleel Abdala Carmona representa al panismo más violento y corrupto, que hoy tiene azolado a los líderes de colonia y a los periodistas de Nuevo Laredo, haciendo tratos con grupos generadores de violencia a cambio de ganar la alcaldía”, agregó ITURBE VÁZQUEZ.

“Sabemos que una técnica de Acción Nacional es la intimidación mediante la violencia, cuando no están en el poder lo hacen a través de los grupos delictivos”, afirmó el abogado GARCÍA REPPERT FAVILA, durante la sesión de preguntas y respuestas de la rueda de prensa.

Agregando que, “cuando han estado en el poder estaban girando de órdenes de aprehensión en contra de alcaldes, en contra de líderes como ustedes podrán recordar a finales del sexenio anterior”.

“Esta derecha trasnochada ya no sabe cómo ganar porque no recorre las calles, porque son flojos, porque son perezosos, porque no tienen proyecto, porque están muy mal acostumbrados a comprar el voto, o amenazar y coaccionar para obtener el voto…no estaban listos para ganar esta competencia…no lo estuvieron en 2018, no lo estuvieron en 2021, mucho menos en 2022 y ahora tampoco lo están”, dijo ANDRÉS NORBERTO.

“Ya vimos como perseguían políticos, ahora cómo amenazan candidatos, cómo amedrentan a la población, no se preocupen, pero la gente no es tonta, la gente está con la Cuarta Transformación”, remató GARCÍA REPPERT FAVILA durante su intervención.

“Considero que están dadas las condiciones para que haya una excelente fiesta de la democracia este próximo domingo…la gente está lista…va a ver una gran participación ciudadana, el reconocimiento del PVEM al Gobierno de Tamaulipas, al Gobierno Federal, al INE y al IETAM”, sostuvo MANUEL MUÑOZ CANO en el uso de la palabra.

Agregando el dirigente del PVEM, que “hay una excelente comunicación y coordinación entre los partidos aliados con estas instituciones”.

“Es momento de desterrar esto de Tamaulipas, de terminar de extirpar ese mal, los números no les favorecen en lo más mínimo su participación se verá diezmada y reducida de manera importante”, dijo al cerrar su intervención, en alusión al PAN más corrupto en la historia electoral tamaulipeca.

“Hay que salir a votar por el Partido del Trabajo, hay que salir a votar por Morena, hay que salir a votar por el Partido Verde Ecologista…Un llamado para que a población se sobreponga a estas amenazas y salga a votar”, dijo por su parte ARCENIO ORTEGA LOZANO.

“Tuvieron su oportunidad para gobernar y sus hechos demostraron que no quieren a los victorenses y ahora a la mala quieren recuperar lo que el pueblo les quitó, son acciones perversas, es una actitud perversa utilizar el derecho al agua para temas electorales, es reprobable”, manifestó YURIRIA ITURBE VÁZQUEZ, al responder una pregunta relacionada con GUSTAVO RIVERA RODRÍGUEZ, “consigliere” de ÓSCAR ALMARAZ SMER.

“Está garantizada la seguridad, el Gobierno está haciendo lo propio, el gobierno de la transformación está haciendo lo que le corresponde para que estemos en un clima de seguridad para que la gente salga con confianza a votar, Morena brinda un voto de confianza al INE y al IETAM”, dijo al final de la conferencia de prensa, la dirigente estatal de MORENA.

Cierto: el panismo más violento y corruto del país está en Tamaulipas.