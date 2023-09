La invitación al Grito de Independencia en la Plaza del 15 y desde el Palacio de Gobierno, circuló a toda velocidad

por medios de comunicación y redes sociales.

La celebración comenzará desde las seis de la tarde de acuerdo con la invitación realizada por el Gobierno del

Doctor Américo Villarreal Anaya y durará hasta después de la media noche porque antes del Grito de Independencia

por el Mandatario Tamaulipeco, habrá presentaciones artísticas a partir de las cuales se generará en ambiente

patrio que tango agrada a las personas.

Los protocolos indican que el Grito, como en todo el país será dado por las autoridades Ejecutivas de la estructura

de Gobierno en sus diferentes niveles, es decir, el presidente de la República, Don Andrés López Obrador desde

Palacio Nacional y de cara al Zócalo de la Ciudad de México, los Gobernadores que desde los Palacios de Gobierno

vitorearán a los héroes, en tanto que, los Alcaldes saldrán a los balcones de los edificios de sus Ayuntamientos.

En cada caso, la organización implica intervención de miles de personas, por ejemplo, en el caso del Grito que el

Gobernador Villarreal Anaya dará desde Palacio de Gobierno, genera una gran movilización de personas que,

desde este jueves de forma práctica se posicionar de la Plaza Juárez y las calles aledañas para instalar foros y

equipos que serán usados para la celebración.

Obvio, igual estaban los responsables de la pirotecnia, debieron de apurar en el caso de Ciudad Victoria, por la

obstrucción que hubo de la plaza debido al plantón que tenían los maestros, sin embargo, a pesar de ello todo

estará listo a tiempo ya que, las luces que iluminan los cielos de México a la misma hora son otro de los atractivos

preferidos por los asistentes a las ceremonias y también de quienes se quedan en sus casas para ver la

conmemoración de la Independencia a través de las pantallas de televisión.

Se trata de luces de pirotecnia en el Zócalo, las plazas principales de las capitales de los 32 estados del país y en

las dos mil 414 instalaciones municipales a donde concurren los ciudadanos para ver el Grito que dan los alcaldes.

De la cantidad de municipios del país que son dos mil 446, están restados los 32 que son las capitales de los

estados, porque de manera natural, los alcaldes van al Grito del Gobernador y ellos no lo dan.

Una vez que la invitación a la ceremonia del Grito de Independencia en la Plaza Juárez, la gente por lógica sacó la

conclusión de que el plantón de los maestros fue levantado y si eso sucedió es que, se acabó el movimiento con el

fracaso sindical y político que el grupo del profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, secretario General de la Sección 30

del SNTE.

La conclusión es muy fácil de sacar, si las clases se reinician el lunes de la semana que viene es que, hubo solución

entre la cual no se cuenta el cambio de la secretaria de Educación Mtra Lucía Aimé Castillo Pastor, al contrario, sale

bien fortalecida de la grilla barata en la que incurrieron los mandos de la Sección 30, aunque aquello que será peor,

está por venir, dado que, no habrá explicación que valga para el profesorado, en el sentido de que no había

necesidad de espectáculo callejero, actitudes desafiantes y menos hacerle el dirigente de la Sección 30 le hiciera al

valiente y se creyera superior, solo porque sus amanuenses le dijeron que era.

También se puede concluir con una frase de que viva la independencia y abajo el profe Arnulfo que tuvo que

cancelar su grilla barata para dejar que el pueblo de Ciudad Victoria celebre en grande y a su estilo tranquilo y

mexicanísimo el Día de la Independencia del país.

Los otros

Si de celebraciones se trata, donde la hubo este jueves, fue en el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los

Poderes del Estado de Tamaulipas, obvio, los de la Planilla Blanca, porque fueron los ganadores del proceso

eleccionario nuevo basado en la emisión del vito libre y secreto de los trabajadores para determinar a quien quieren

de dirigente por el próximo periodo del SUSPET.

La planilla de la licenciada Blanca Valles rodríguez, obtuvo cuatro mil 750 votos de confianza y la roja de Armando

Trejo se quedó con dos mil 558, números que significan sin ir al detalle casi dos por uno, es decir, apabulló de

nuevo al Galeno que tiene años y años en la búsqueda de la dirigencia sindical, sin éxito, porque siempre se vende

al mejor postor.

El gran perdedor de la elección de los burócratas, solo obtuvo más votos en algunos centros de trabajo de Nuevo

Laredo, Matamoros, Mante, Victoria y Xicoténcatl, aunque la diferencia fue de unos cuántos votos, por ejemplo, en

los centros laborales de Ciudad Victoria, Valles Rodríguez obtuvo 139 y Armando Trejo 160 y otro resultado del

mismo centro, el Hospital Civil, pero de diferente turno, fue de 105 contra 145, de manera respectiva.